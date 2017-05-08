Очередное поражение и снова разгром. На чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси проиграла Канаде – 0:6

Новости Беларуси. Чуда не произошло. Хоккеисты сборной Канады нанесли белорусам третье поражение на чемпионате мира в Париже. «Кленовые листья» отправили в нашу рамку шесть безответных шайб: одну в первом периоде, две во втором и три в третьем. По голевому дублю оформили Брэйдэн Поинт и Натан Маккиннон. Еще по разу отличились Джефф Скиннэр и Клод Жиру.

Хорошая новость заключается в том, что встречи с наиболее грозными соперниками остались для команды Дэйва Льюиса позади. В дальнейшем ее ожидают схватки с примерно равными нам по классу швейцарцами, французами, словенцами и норвежцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».