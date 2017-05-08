Александра Герасименя: «Вторую Олимпиаду я привожу медали, и вторую Олимпиаду считают неудовлетворительной»

Новости Беларуси. Пловчиха во время ток-шоу «Что происходит» прокомментировала критику Президента в адрес белорусских спортсменов.

К Вам в отношении Олимпиады никаких претензий нет – Вы привезли медаль. Но Вы тоже – часть команды, и наверняка, тоже отчасти на свой счёт принимаете такую оценку. Справедливая оценка? Провал? Отвратительные результаты?

Александра Герасименя, призёр Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро, 2016):

На самом деле, конечно, вторую Олимпиаду я привожу медали, и вторую Олимпиаду считают неудовлетворительной. Конечно, для меня лично это обидно, потому что я считаю своё выступление вполне успешным. Может быть, не на 100%, как мне хотелось, конечно. Но я выполнила свою программу-минимум. Да, конечно, возможно, ребята не смогли дойти до более высокого уровня, чтобы выступить на Олимпиаде более успешно и, хотя бы, прорваться в полуфиналы и финалы. Но, учитывая, что это было массовое такое снижение результатов – я думаю, тут не столько даже их ошибка. Потому что, всё-таки, если происходит падение результата именно командное – а они готовились в одних местах, на одних сборах – то, я думаю, тут уже вопрос к руководству, почему так случилось.