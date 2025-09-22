Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания заявил о приобретении нового секретного оружия и об успехах в оборонных исследованиях. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это позволит укрепить военную мощь страны. Сообщается также о создании многоцелевых эсминцев и усилении военно-морских сил.

По мнению Ким Чен Ына, правительство продолжает активное развитие своего оборонного потенциала. Так, ранее были произведены испытания беспилотных систем, а лидер страны отметил значение искусственного интеллекта для модернизации армии.

Фото: pixabay