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Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие

22 сентября 2025 08:17
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие-0

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания заявил о приобретении нового секретного оружия и об успехах в оборонных исследованиях. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это позволит укрепить военную мощь страны. Сообщается также о создании многоцелевых эсминцев и усилении военно-морских сил.

По мнению Ким Чен Ына, правительство продолжает активное развитие своего оборонного потенциала. Так, ранее были произведены испытания беспилотных систем, а лидер страны отметил значение искусственного интеллекта для модернизации армии.

Фото: pixabay

# Международная политика # Ким Чен Ын

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