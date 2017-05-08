«По генетике я не пловчиха, я – стайер». Герасименя, Богданович и Новик о выборе вида спорта по анализу крови

Новости Беларуси. Современные методики определения предрасположенности к разным видам спорта обсудили во время ток-шоу «Что происходит».

Александр Новик, директор ОО «Белорусская федерация хоккея на траве»:

Мы не отсматриваем тот материал, который попадает в ту или иную секцию. В том или ином виде спорта.

Спортсмены высших достижений, присутствующие здесь – это точечное попадание пальцем в небо.

На сегодняшний день существуют методики, которые апробированы во многих странах: где по анализу крови все дети, которые будут заниматься спортом, делятся на несколько групп, с определённой предрасположенностью. Так, например, штангист никогда не попадёт в секцию по гимнастике. То есть, родителям уже предлагают. И, если мы не будем на это обращать внимание, на современные методики, просто те средства, которые направляются на развитие детского спорта, они будут расходоваться неправильно.

Александра Герасименя, призёр Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро, 2016):

Генетика, конечно, великая наука, но по генетике я не пловчиха, я – стайер.

Александр Новик:

Нужно внимательно посмотреть на то, кто проводил анализ, на каких материалах.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, чемпион Олимпийских Игр (Пекин, 2008), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Может быть, с одной стороны, правильно, но с другой стороны спорно.

Вот, как Александра говорит, она совсем не пловец.

Да есть просто любовь к какому-то спорту.

Александр Богданович:

Любовь есть к спорту. И где вероятность того, что не ошибётся специалист. А ведь спорт – это же желание человека быть здоровым. Необязательно ему быть олимпийским чемпионом. Он хочет вести здоровый образ жизни, он хочет тренироваться, он отдаёт себя спорту.

И вдруг прогноз окажется неверным – что дальше?

И уже прогноз действует и у него в голове, и у тренера, и у родителей, что ему не нужно идти в этот вид спорта. А вдруг, вопреки?