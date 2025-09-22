Против финансируемых государством кампаний по разжиганию ненависти и нагнетанию страха. Массовая антиправительственная акция протеста прошла в Будапеште. Сотни тысяч людей перекрыли центр венгерской столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие недовольны многомилионными тратами правительства на рекламу против политических оппонентов. По мнению людей, эти средства необходимо направить на решение насущных проблем в здравоохранении и образовании.

Десятки миллионов из наших налогов были потрачены на загрязнение наших общественных пространств, нашего настроения и отношений в стране. В то время как людям приходится самим приносить лекарства и даже туалетную бумагу, когда они ложатся в больницу.

В свою очередь, в правительстве Венгрии заявили, что вся политическая информационная кампания основана на достоверных фактах и ​​необходима для повышения осведомленности венгерского общества о важных проблемах.