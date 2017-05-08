Вернуть нормы ГТО и не менять министра: что надо сделать для развития спорта в Беларуси - мнения чемпионов

Новости Беларуси. Чем можно помочь белорусскому спорту, рассказали во время ток-шоу «Что происходит» победители и призёры международных соревнований.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, призёр Олимпийских Игр (Пекин, 2008):

Не сильно удачная была оптимизация, когда объединили отделы образования и спорта – это, конечно, большой вопрос. Конечно, начальник будет от образования озабочен ремонтом школ.

Ремонтом и образованием, в первую очередь?

Вадим Девятовский:

Абсолютно верно. Спорт высших достижений – это будет, к сожалению, не всегда в приоритете. Поэтому надо срочно возвращать ту систему, когда были отделы образования и спорта.

Второе – мы видим тенденцию, когда крупные предприятия освобождаются от «социалки».

Это – тоже большая ошибка, им ничего не стоит содержать. Они выполняют экономические планы, которые ставят для них, думают, что вот тут они сократят и улучшат их. На самом деле, это – здоровье. Кто просчитает экономику? Насколько это выгодно? Это выгодно. Здоровый человек принесёт пользу. Это – инвестиция в здоровье. Когда мы вкладываем в инфраструктуру, мы ждём отдачи, олимпийских чемпионов. И они потихонечку, эти «звёздочки» растут, мы их видим – это тоже работает. Но, глобально, из 100 этих мальчишек в условной школе – станет может быть один чемпионом, но 100 этих ребят будут патриотами страны, и будут здоровыми.

Александра Герасименя, призёр Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро, 2016):

Наверное, самое важное и главное, и всё, что начинается – начинается с семьи. Естественно, если родители не привьют ребёнку любовь, хотя бы, к физкультуре, то даже никакой тренер не поможет. Считаю, конечно, что тренера – одни из самых ценных кадров. Их нужно поддерживать и мотивировать. Должна быть определённая система мотивации.

Но без семьи и без тренера – очень тяжело.

Вадим Сашурин, тренер по физподготовке клуба гандбольного клуба «СКА-Минск», трёхкратный чемпион мира по биатлону, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

У нас в настоящий момент два урока в неделю по 45 минут уделяются физической культуре.

То есть, в СССР были нормы ГТО.

И я считаю, вот эта система, которая была – проплыть, пробежать, стрельба, лыжи – ГТО, можно назвать по-другому, но, если бы это было в системе у нас, то ученик, приходя домой, он бы понимал, что ему нужно подтянуться 10 раз, чтоб получить золотой значок. Он тогда дополнительное время каждый день уделял бы: «Папа, повесь мне, пожалуйста, турник в квартире. Мама, давай пойдём вечером пробежимся».

Андрей Михневич, чемпион мира в толкании ядра, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

После оценки главы государства почему-то я вот слышу, что эту оценку восприняли на себя спортсмены и тренеры. Самое обидное, что верхушка этой отрасли восприняла всё это совсем по-другому.

Вы имеете в виду – чиновники?

Андрей Михневич:

Да. Мы всё говорим – система, система. Я бы сделал немножко по-другому. Прекратить эту ротацию кадров. Оставить этого министра и Рыженкова вернуть на место ещё на два цикла, как минимум. Чтобы они сказали через 8 лет: «Мы это сделали». Придёт новый человек и скажет: «Это я сделал. Моя работа началась сегодня, а всё остальное меня не волнует». Следующие медали, и опять говорят: «Это не я сделал, это прошлый министр».

Пускай они работают ещё цикл, и второй цикл, и тогда с них можно будет спросить.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, чемпион Олимпийских Игр (Пекин, 2008), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Нужно вырабатывать такую стратегию: родитель-тренер-учитель. И, вообще, какой-то образ жизни спортивный. Заставлять нужно детей заниматься спортом. Давайте не будем забывать, что у нас раньше не было Интернета, планшетов и телефонов.

Если у нас не было уроков физкультуры, то мы бегали во дворе – «казаки-разбойники» и так далее.

Сейчас нужно сдавать нормативы, тогда они будут заниматься.

Валентина Цыбульская, тренер Белыничской ДЮСШ, трёхкратный призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Дети занимаются по 7 уроков, дома они делают задание 4-5 часов.

Вот сколько у них остаётся времени на тренировки?

С образованием надо очень плотно работать, чтобы детей как-то немножко освободить от этих занятий.

Вадим Девятовский:

Надо своим примером показывать. Можно обклеить весь Минск и сидеть на диване, и заставить. Но, когда ты сам вовлечёшь детей и будешь показывать своим примером, то это будет эффективно.

И второе – помните, как после чемпионата мира по хоккею был бум прихода детей в секции?

Давайте проводить крупные соревнования, которые будут провоцировать вот такие вот бумы.