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Вадим Сашурин: «Представьте уровень национальной команды, когда спортсмен не может подтянуться, плыть, бежать правильно»

08 мая 2017 15:37
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Новости Беларуси. Биатлонист во время ток-шоу «Что происходит» высказал мнение о подготовке белорусских спортсменов.  

Вы – легендарный биатлонист, но сейчас являетесь тренером  по общефизической подготовке клуба гандбольного СКА-Минск. Это такой универсальный спортсмен?

Вадим Сашурин, тренер по физподготовке клуба гандбольного клуба «СКА-Минск», трёхкратный чемпион мира по биатлону, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Я не только гандбольного клуба СКА являюсь тренером, но и в настоящее время проходит сбор национальной команды баскетболисток в Раубичах.

В большинстве видов спорта нет встроенной системы подготовки топового звена спортсменов.

То есть, на начальном этапе формирования, закладывания базы у спортсменов происходит, как бы, сбой. Картины нет ярко выраженной, к чему мы идём, в принципе. То есть, фундамент не закладывается. И, по итогу, на топовом звене приходят спортсмены очень сырые. То есть, представьте себе уровень национальной команды, когда человек не может подтянуться ни разу, спортсмен не в состоянии плыть – вообще, никак на воде не держится.

Если он в гандбол играет, может, ему и не надо плыть?

Вадим Сашурин:
Я же о всех видах спорта говорю.

Саша, у Вас бывает такое, что приходит в плавание тот, кто не плавает?

Александра Герасименя, призёр Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро, 2016):
Конечно.

Конечно? Уникальная спортивная держава.

Вадим Сашурин:
То есть, по итогу, получается – топовое звено, которое финансируется максимально – приходится решать вот эти банальные вопросы.

То есть, спортсмен бежать не может правильно, прыгать не может, плыть.

Правильно ли я понимаю, что Вы свой колоссальный спортивный опыт пытаетесь просто на уровне общей физической подготовки спортсменов нести в эти игровые виды спорта?

Вадим Сашурин:
Просто вместо того, чтобы развивать, как бы, спортивный специальный навык, мне приходится латать дыры прошлого, которые должны были быть сформированы на начальном звене.  

Полностью программу смотрите здесь: Спорт в Беларуси – почему мало достижений: «Что происходит»

# Александра Герасименя # Белорусские спортсмены # Вадим Сашурин

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