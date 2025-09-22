ПВО РФ сбили за ночь 114 БПЛА ВСУ над регионами России

В ночь на понедельник силы ПВО Российской Федерации ликвидировали 114 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Атаки отражались над десятью регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Больше всего дронов было сбито в Ростовской области и Краснодарском крае – по 25, в Белгородской области – 19 и в Астраханской области – 13.

Другие были перехвачены над Крымом, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, а также над морской акваторией.

Днем ранее сообщалось о 22 сбитых беспилотниках, 16 из них – над Черным морем.

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