Прямой эфир

ПВО РФ сбили за ночь 114 БПЛА ВСУ над регионами России

22 сентября 2025 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ПВО РФ сбили за ночь 114 БПЛА ВСУ над регионами России-0

В ночь на понедельник силы ПВО Российской Федерации ликвидировали 114 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Атаки отражались над десятью регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Больше всего дронов было сбито в Ростовской области и Краснодарском крае – по 25, в Белгородской области – 19 и в Астраханской области – 13.

Другие были перехвачены над Крымом, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, а также над морской акваторией.

Днем ранее сообщалось о 22 сбитых беспилотниках, 16 из них – над Черным морем.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие
22 сентября 2025 08:17

Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила новое секретное оружие

В Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана – есть жертвы
22 сентября 2025 07:47

В Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана – есть жертвы

Массовая антиправительственная акция протеста прошла в Будапеште
22 сентября 2025 07:46

Массовая антиправительственная акция протеста прошла в Будапеште