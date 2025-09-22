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В Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана – есть жертвы

22 сентября 2025 07:47
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Один человек погиб, еще трое получили ранения. Очередной случай массовой стрельбы в США. В этот раз в Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана – есть жертвы-2

По сообщению полиции, жертв могло быть гораздо больше, если бы не действия очевидцев. Несмотря на риск для жизни, несколько посетителей ресторана устроили импровизированные баррикады из мебели и помогли спрятаться людям. Злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний местный житель. Сейчас следователи выясняют мотивы его преступления. 

# Стрельба в США # США

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