В Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана – есть жертвы

Один человек погиб, еще трое получили ранения. Очередной случай массовой стрельбы в США. В этот раз в Нью-Гемпшире мужчина открыл огонь по посетителям ресторана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению полиции, жертв могло быть гораздо больше, если бы не действия очевидцев. Несмотря на риск для жизни, несколько посетителей ресторана устроили импровизированные баррикады из мебели и помогли спрятаться людям. Злоумышленника задержали. Им оказался 23-летний местный житель. Сейчас следователи выясняют мотивы его преступления.