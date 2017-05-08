«Внести какой-то раздор в команду». Александр Богданович о ситуации с белорусской хоккейной сборной

Новости Беларуси. Спортсмен во время ток-шоу «Что происходит» прокомментировал обыск белорусских хоккеистов во Франции и критику в отношении спортсменов во время Послания Президента.

Вы, в силу независящих от Вас причин, не поехали на Олимпиаду. Вы присутствовали во время Послания. Обидно? Несправедливо получить такую оценку?

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, чемпион Олимпийских Игр (Пекин, 2008), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ:

Я думаю, всем обидно за спорт. Потому что не получилось показать то, что готовили. То, что 4 года потрачено трудов, и не поехать – конечно, это обидно. Но мы все видим, что сейчас спорт – это стала политика. И уже на таких этапах убирают наших спортсменов, которые могут показать результаты – в этом тоже нужно нам продвигаться. Не только создавать условия для спорта, но и ещё политически защищать. Потому что, мы сейчас видим, что спортсменов могут… Дисбаланс вносить разными способами.

Да, кстати, вот то, что произошло и с нашей сборной по хоккею.

Александр Богданович:

Да, это же произошло. И это не то, чтобы они там хотели что-то найти. Я не думаю, что они… Но это внести какой-то раздор в команду.

Для Вас это очень больная тема, понимаю.