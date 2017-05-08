Александра Герасименя: «В речке пыталась сама учиться, но любовь к спорту мне привил тренер»

Новости Беларуси. О своих первых тренировках спортсменка рассказала во время ток-шоу «Что происходит».

Александра Герасименя, призёр Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро, 2016):

С самого детства любила воду. Даже ещё, не научась плавать технически правильно, в речке я уже как-то пыталась сама – ногами, руками, с помощью родителей учиться. Но любовь к спорту мне уже привил тренер.

Люди, которые окружали Вас, когда Вы ещё ребёнком начинали – это были люди одержимые профессией? Понятно, что они же не думали, что они воспитают призёрку Олимпийских Игр и у них будут какие-то премии.

Александра Герасименя:

На самом деле, да. То есть, это был, как раз-таки, один из первых наборов, молодые специалисты, горящие глаза.

То есть, я помню своих тренеров ещё достаточно молодых, как они искали, как они нас заинтересовывали.

И у нас каждый раз были какие-то лекции даже – нам объясняли, как правильно, как неправильно, показывали какие-то видеозарисовки. И, конечно же, после такого мы выходили на тренировку с выступлением, что вот ещё чуть-чуть, и мы догоним самых великих. Хотя, конечно, на тот момент были достаточно юными и неопытными.