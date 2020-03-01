Скандалы, интриги и сенсации домашнего ЧЕ. Биатлон при плюсовых температурах: как это было

Новости Беларуси. Одним из главных спортивных событий недели для белорусов стал домашний чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Одним из главных спортивных событий недели для белорусов стал домашний чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Для болельщиков там было относительно комфортно – все-таки по погоде уже почти весна. А вот спортсменам пришлось непросто. Как бы ни старались организаторы, но бороться с плюсовой температурой почти нереально, да и экипировка биатлонистов не рассчитана на еврозиму.
Виталий Гурков, СТВ:
Одним словом, на трассе было горячо, и не только из-за погоды.
Скандалы, интриги и сенсации домашнего чемпионата Европы – в сюжете Ирины Петыш.
Белорусским хедлайнером этого чемпионата Европы стал Сергей Бочарников. Ни один день турнира не прошел без упоминания этого спортсмена. Причем контексты порой были разными.
Первый день соревнований – мужской-супер-спринт – и сразу победа! Стартовав 17-м, Сергей не допустил ни одной ошибки на стрельбе, а в финишном створе не подпустил к заветному золоту ни чеха, ни украинца.
«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Казалось, судьба возвращает долги за прошлый европейский чемпионат – тогда до личного пьедестала не хватало совсем немного.
Начало смешанной эстафеты вселяло надежду: первая половина гонки прошла на ура – и Динара Алимбекова, и Ирина Кривко уверенно удерживали лидерство. На своем третьем этапе не подвел и Антон Смольский.
Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу»
Финишером у нашей четверки был новоиспеченный чемпион Европы в супер-спринте, и казалось, белорусской сборной пора готовиться к медальной церемонии. Но биатлон не был бы биатлоном без драматичной заключительной стрельбы стоя. То ли погода, то ли нервы, но Бочарников ушел на штрафной круг и финишировал лишь четвертым, в 7 секундах от «бронзовых» норвежцев.
Как оказалось, к медальной церемонии в тот вечер не стоило готовиться никому: она просто не состоялась. Белорусская сторона подала протест за неспортивное поведение норвежцев: наш Сергей утверждал, что соперник вытолкнул его с трассы. «Бронзовый» вопрос представители IBU решали весь вечер, отдавая медаль то одним, то вторым. В итоге третьими остались норвежцы.
Тем не менее, без бронзы наша команда не осталась. Копилку Беларуси в спринте пополнила лидер сборной Ирина Кривко.
Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону:
Сразу немножко побереглась. А потом, конечно же, с каждым кругом скольжение ухудшается. Может, нужно было чуть-чуть быстрее начинать.
Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться
В мужской гонке белорусы остались без медалей, но поводы для радости все равно были: Сергей Бочарников заехал в цветочную церемонию, став 5-м. Совсем рядом в финишном протоколе расположился Антон Смольский – 7-е место.
Свое 5-е место и 27 секунд отставания Сергей Бочарников в пасьюте использовал с умом: три огневых рубежа под ноль и лишь две ошибки на заключительном. Они уже никак не повлияли на итоговый результат – второе золото!
Сергей Бочарников: хоть и тяжелый был финишный круг, но такого еще никогда не было, чтобы я выходил с таким запасом
Казалось бы, чемпионат Европы удался. Но, кажется, наши биатлонисты словили кураж!
В женском пасьюте выстрелила Елена Кручинкина. 20 из 20 на четырех огневых рубежах, и у нашей команды уже третья золотая медаль.
Елена Кручинкина: это, наверное, первая гонка, когда я получила максимальное удовольствие
Неожиданный домашний чемпионат Европы для белорусов получился ярким, где-то спорным, но по итогу очень счастливым – четыре медали: три золота и бронза!
И если некоторые спортсмены могут передохнуть, у нашего стадиона такой возможности нет: на следующей неделе «Раубичи» принимают финальный этап Кубка IBU. Первая гонка, женский спринт, состоится уже 4 марта.
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