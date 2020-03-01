Скандалы, интриги и сенсации домашнего ЧЕ. Биатлон при плюсовых температурах: как это было

Новости Беларуси. Одним из главных спортивных событий недели для белорусов стал домашний чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:

Для болельщиков там было относительно комфортно – все-таки по погоде уже почти весна. А вот спортсменам пришлось непросто. Как бы ни старались организаторы, но бороться с плюсовой температурой почти нереально, да и экипировка биатлонистов не рассчитана на еврозиму.

Виталий Гурков, СТВ:

Одним словом, на трассе было горячо, и не только из-за погоды. Скандалы, интриги и сенсации домашнего чемпионата Европы – в сюжете Ирины Петыш.

Белорусским хедлайнером этого чемпионата Европы стал Сергей Бочарников. Ни один день турнира не прошел без упоминания этого спортсмена. Причем контексты порой были разными.

Первый день соревнований – мужской-супер-спринт – и сразу победа! Стартовав 17-м, Сергей не допустил ни одной ошибки на стрельбе, а в финишном створе не подпустил к заветному золоту ни чеха, ни украинца. «Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах» Казалось, судьба возвращает долги за прошлый европейский чемпионат – тогда до личного пьедестала не хватало совсем немного.

Начало смешанной эстафеты вселяло надежду: первая половина гонки прошла на ура – и Динара Алимбекова, и Ирина Кривко уверенно удерживали лидерство. На своем третьем этапе не подвел и Антон Смольский. Антон Смольский на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «С самого утра настраивался на хорошую борьбу» Финишером у нашей четверки был новоиспеченный чемпион Европы в супер-спринте, и казалось, белорусской сборной пора готовиться к медальной церемонии. Но биатлон не был бы биатлоном без драматичной заключительной стрельбы стоя. То ли погода, то ли нервы, но Бочарников ушел на штрафной круг и финишировал лишь четвертым, в 7 секундах от «бронзовых» норвежцев.

Как оказалось, к медальной церемонии в тот вечер не стоило готовиться никому: она просто не состоялась. Белорусская сторона подала протест за неспортивное поведение норвежцев: наш Сергей утверждал, что соперник вытолкнул его с трассы. «Бронзовый» вопрос представители IBU решали весь вечер, отдавая медаль то одним, то вторым. В итоге третьими остались норвежцы.

Тем не менее, без бронзы наша команда не осталась. Копилку Беларуси в спринте пополнила лидер сборной Ирина Кривко.

Ирина Кривко, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону:

Сразу немножко побереглась. А потом, конечно же, с каждым кругом скольжение ухудшается. Может, нужно было чуть-чуть быстрее начинать. Кривко о бронзе на ЧЕ в «Раубичах»: Недостаточно выложилась. Не полностью удалось реализоваться В мужской гонке белорусы остались без медалей, но поводы для радости все равно были: Сергей Бочарников заехал в цветочную церемонию, став 5-м. Совсем рядом в финишном протоколе расположился Антон Смольский – 7-е место.

Свое 5-е место и 27 секунд отставания Сергей Бочарников в пасьюте использовал с умом: три огневых рубежа под ноль и лишь две ошибки на заключительном. Они уже никак не повлияли на итоговый результат – второе золото! Сергей Бочарников: хоть и тяжелый был финишный круг, но такого еще никогда не было, чтобы я выходил с таким запасом Казалось бы, чемпионат Европы удался. Но, кажется, наши биатлонисты словили кураж!

В женском пасьюте выстрелила Елена Кручинкина. 20 из 20 на четырех огневых рубежах, и у нашей команды уже третья золотая медаль. Елена Кручинкина: это, наверное, первая гонка, когда я получила максимальное удовольствие Неожиданный домашний чемпионат Европы для белорусов получился ярким, где-то спорным, но по итогу очень счастливым – четыре медали: три золота и бронза!