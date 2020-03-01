Сергей Бочарников на ЧЕ по биатлону: «Две золотых медали – такого не было у меня никогда»

Новости Беларуси. Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третья по счету и вторая за сегодня наша медаль высшей пробы. За финальными стартами следила съемочная группа СТВ.

Екатерина Лихошапко, корреспондент: Заключительный день чемпионата Европы стал счастливым и очень удачным для нашей команды. У нас две золотые медали по итогу двух гонок преследования: у Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной.

Сергей Бочарников,

В суперспринте мне приходилось до последнего биться за золотую медаль. А здесь, хоть и тяжелый был финишный круг, но я ехал один, и такого еще никогда не было, чтобы я выходил с таким запасом и финишировал с флагом. Наверное, эта победа приятнее. Две золотых медали – такого не было у меня никогда.

Я знаю, какой уровень нас там ждет, и я это понимаю, конечно же, но посмотрим, насколько это придаст сил. Может быть, лучше даже не думать об этом, а стараться сосредоточиться на тех гонках. Потому что, мне кажется, это не очень хорошо, когда ты много времени цепляешься за свои старые победы, это немного отвлекает. Нужно идти вперед и концентрироваться на том, что тебя ждет впереди.