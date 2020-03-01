«Проснулось дикое желание вернуться в команду». Дмитрий Жирмонт о Кубке Дэвиса и своём капитанском видении

Новости Беларуси. В ближайшие пятницу и субботу (6-7 марта) нашу мужскую сборную по теннису ждет непростое испытание. Парни отправятся в Германию на матч квалификации Кубка Дэвиса, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. В ближайшие пятницу и субботу (6-7 марта) нашу мужскую сборную по теннису ждет непростое испытание. Парни отправятся в Германию на матч квалификации Кубка Дэвиса, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Цвета страны в матче с немцами будут защищать Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский. А роль капитана предназначена Дмитрию Жирмонту.
О новом статусе в сборной, сильных сторонах нашей команды и многом другом на неделе новоиспеченного капитана расспросила Юлия Силипицкая.
Дмитрий Жирмонт, капитан мужской команды Беларуси по теннису:
Ребята начали хорошо этот сезон. Они готовы, все рвут под собой корт.
Установку я ставлю победить. Могу сказать, что рейтинг не играет такую важную роль, потому что неделей ранее Егор Герасимов обыграл десятую ракетку мира. С каждой серьезной победой, такой как у Егора, с каждым результатом наших ребят мы становимся выше и сильнее. Если мы продолжим двигаться в этом направлении, я думаю, удивить тем, что наши ребята будут бороться за медали в Кубке Дэвиса. И не только.
На этот матч я сделал акцент на юниоров, и в этот состав Владимир Игнатик не попал. Конечно, я держу в уме и его, и Ярослава Шило, и остальных игроков, которые не попали на этот матч с Германией. Все равно мы следим за их результатами и держим с ними связь.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Где Игорь Тихонко взял неправильный курс?
Дмитрий Жирмонт:
Я не скажу, что он ошибся, так как матч Беларусь – Португалия завершился победой.
После матча Кубка Дэвиса с Португалией во мне проснулось такое вот дикое желание вернуться в команду, потому что воспоминания еще свежие, когда я выступал сам игроком. Желание стать капитаном захватило меня.
Мое капитанское видение – это все-таки быть с нашими игроками на короткой ноге. Быть с ними по возможности больше, ездить на турниры, знать, чем они живут, а не встречаться с ними два раза в год.
Юлия Силипицкая:
Дайте характеристику немцам.
Дмитрий Жирмонт:
Наверное, «немецкая машина», которая на протяжении долгого времени выдает хороших, топовых спортсменов. Этих игроков по отдельности никак нельзя охарактеризовать. Это машина. Что первый номер, что второй – опытная машина. Эту машину можно остановить командным духом, бойцовским настроем и атмосферой нашей команды.
Юлия Силипицкая:
Новый формат турнира: хорошо или плохо?
Дмитрий Жирмонт:
Теперь теннисисты играют трехсетовые, за счет этого спортсмены сэкономят силы.
Юлия Силипицкая:
Вам нужны болельщики?
Дмитрий Жирмонт:
Помощь болельщиков, конечно же, хорошая поддержка и команде, и игроку на площадке. Когда он слышит поддержку, это дает адреналин, дает силы. Как одиночные выкрики в поддержку могут тебя завести, так и массовое скандирование «Вперед!» Это все имеет большой эффект.
Юлия Силипицкая:
Что самое сложное на Кубке Дэвиса?
Дмитрий Жирмонт:
Скорее всего, это ответственность перед страной, перед командой, перед болельщиками. Но если командный дух, сплоченность и поддержка болельщиков за тебя, то сложности стираются.
Юлия Силипицкая:
Где черпать резерв?
Дмитрий Жирмонт:
Эти маленькие теннисисты находятся у нас в школах спортивных. Нужно внимательно отнестись к их развитию, и тогда резерв не заставит себя долго ждать. Этот переход из юниоров во взрослый теннис нужно проводить уже со взрослыми игроками. То есть приобщать как к совместным, так и тренировкам параллельно, чтобы они видели, куда им расти, как им расти и что для этого нужно делать.
Юлия Силипицкая:
Работа федерации чувствуется?
Дмитрий Жирмонт:
Мы чувствуем поддержку федерации. И на любом уровне она очень важна для нас: как для игроков сборной, так и для юниоров, детей и тренеров.
Юлия Силипицкая:
Сами бы хотели возглавить федерацию?
Дмитрий Жирмонт:
Думаю, что я не готов пока, потому что тяжелый труд. Каждый должен быть на своем месте и отвечать за то, что он может.