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«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

29 февраля 2020 12:06
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах». Сегодня день спринтерских гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болельщики рассказали, что никакая погода их не пугает и готовы стоять на трибунах столько, сколько потребуется.

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Болельщики:

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-1

Мы приехали с отцом из Смоленска. Конечно же, болеем за наших – за Матвея Елисеева, за вашего Сергея Бочарникова. Все нам нравится, все супер!

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-4

Мы уже были в прошлом году и всегда болеем за нашу команду, на всех Кубках мира, на каждом чемпионате Европы. Нам очень нравится.

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-7

Конечно же, болеем за Беларусь. Просто сила! Верим, что они будут занимать только пьедестал всегда.

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«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-10

Спасибо большое за гостеприимство! Отличная организация. Вы молодцы, белорусы!

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-13

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-15

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-17

Подробности – в видеоматериале.

# Биатлон # Ирина Петыш # Фотофакт

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