«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах». Сегодня день спринтерских гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болельщики рассказали, что никакая погода их не пугает и готовы стоять на трибунах столько, сколько потребуется.
ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок
Болельщики:
Мы приехали с отцом из Смоленска. Конечно же, болеем за наших – за Матвея Елисеева, за вашего Сергея Бочарникова. Все нам нравится, все супер!
Мы уже были в прошлом году и всегда болеем за нашу команду, на всех Кубках мира, на каждом чемпионате Европы. Нам очень нравится.
Спасибо большое за гостеприимство! Отличная организация. Вы молодцы, белорусы!
Подробности – в видеоматериале.