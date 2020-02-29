«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону продолжается в «Раубичах». Сегодня день спринтерских гонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Болельщики рассказали, что никакая погода их не пугает и готовы стоять на трибунах столько, сколько потребуется. ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок Болельщики:

Мы приехали с отцом из Смоленска. Конечно же, болеем за наших – за Матвея Елисеева, за вашего Сергея Бочарникова. Все нам нравится, все супер!

Мы уже были в прошлом году и всегда болеем за нашу команду, на всех Кубках мира, на каждом чемпионате Европы. Нам очень нравится.

Конечно же, болеем за Беларусь. Просто сила! Верим, что они будут занимать только пьедестал всегда. Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»

Спасибо большое за гостеприимство! Отличная организация. Вы молодцы, белорусы!