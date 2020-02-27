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Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу

27 февраля 2020 13:56
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ смогла пообщаться с новоиспеченной чемпионкой Европы по биатлону в сингл-миксте сразу после цветочной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу-1

Каролин Эрдаль, чемпионка Европы по биатлону:
Я очень довольна! Так здорово финишировать первой в паре с Эндре. Это невероятные ощущения! 

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Я была в Беларуси в прошлом году, тогда погода, конечно, была лучше, но здесь очень хорошо организовали трассу, поэтому все здорово.

Каролин Эрдаль о ЧЕ в «Раубичах»: здесь очень хорошо организовали трассу-4

# Биатлон # Каролин Эрдаль # Ирина Петыш # Фотофакт

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