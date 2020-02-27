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Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»

27 февраля 2020 19:42
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по биатлону проходит в «Раубичах». В смешанной эстафете большую часть гонки сборная Беларуси лидировала либо была в тройке лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хороший темп задала забойщица Динара Алимбекова, далее ее поддержали Ирина Кривко, Антон Смольский, ну и Сергей Бочарников.

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Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»-1

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону (2018):
Все равно есть к чему, можно сказать, «прикопаться». Нельзя было так стоя стрелять, можно было уходить без дополнительных патронов. Я слышала, что соперники тоже ошибаются, когда доставала дополнительные патроны.

Ветер не дает работать чисто, на самом деле. Коварное стрельбище. Но в целом довольна. Финишный круг снова оказался слабый, но я не могу в одну минуту изменить свой финишный круг, поэтому над этим нужно работать очень много, что я и буду делать.

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Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»-4

Алимбекова на ЧЕ в «Раубичах»: «Ветер не даёт работать чисто. Коварное стрельбище»-6

Подробности – в видеоматериале.

# Биатлон # Ирина Петыш # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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