Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC

Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для всех любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC. В программе вечера было 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса. Подобные турниры – настоящий праздник эмоций и адреналина. Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске

Кристина Момот, СТВ:

Кстати, хотела поговорить о единственной женской паре бойцов. Виталик, как ты вообще относишься к женскому боксу? Виталий Гурков, СТВ:

Очень специфически Могу сказать точно: зачастую если не знать, что девушка занимается единоборствами, по ней никогда не скажешь. И наша Саша Ситникова тому доказательство. Думаю, что и по этой причине к поединку было повышенное внимание. Мы тоже не упустили момент и воссоздали хронологию событий красивой во всех смыслах победы. «Особенность – формат прайд, где люди выходили каждый в своём стиле, в своей экипировке». Впервые турнир MGC пройдёт в Минске Один день Александры Ситниковой – в материале Екатерины Лихошапко.

Александра Ситникова, мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу:

Сейчас 10.30 утра, и я еду на взвешивание. «Бой – это уже просто финальный штрих» Очень сложная часть подготовки – это взвешивание. Мы рады все, что оно позади. Осталось только выйти и отбоксировать. Очень большая работа уже проделана, и бой – это уже просто финальный штрих. MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске