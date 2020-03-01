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Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC

01 марта 2020 19:10
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Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для всех любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC. В программе вечера было 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса.

Подобные турниры – настоящий праздник эмоций и адреналина.

Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-1

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-3

Кристина Момот, СТВ:
Кстати, хотела поговорить о единственной женской паре бойцов. Виталик, как ты вообще относишься к женскому боксу?

Виталий Гурков, СТВ:
Очень специфически Могу сказать точно: зачастую если не знать, что девушка занимается единоборствами, по ней никогда не скажешь. И наша Саша Ситникова тому доказательство. Думаю, что и по этой причине к поединку было повышенное внимание. Мы тоже не упустили момент и воссоздали хронологию событий красивой во всех смыслах победы.

«Особенность – формат прайд, где люди выходили каждый в своём стиле, в своей экипировке». Впервые турнир MGC пройдёт в Минске

Один день Александры Ситниковой – в материале Екатерины Лихошапко.

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-6

Александра Ситникова, мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу:
Сейчас 10.30 утра, и я еду на взвешивание.

«Бой – это уже просто финальный штрих»

Очень сложная часть подготовки – это взвешивание. Мы рады все, что оно позади. Осталось только выйти и отбоксировать. Очень большая работа уже проделана, и бой – это уже просто финальный штрих.

MGC. Организатор рассказал, почему стоит сходить на большой турнир смешанных единоборств в Минске

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-9

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-11

«Буду делать все, что в моих силах, чтобы белорусский флаг был наверху, чтобы выиграть»

Все показали, что все в порядке у меня, у соперницы. Вгонка, я думаю, у нас одинаково проходила. Надо было пару килограмм водой подогнать. Ну а так диета, тренировка, как обычно. Потерпеть чуть-чуть сутки без воды.

Буду делать все, что в моих силах, чтобы белорусский флаг был наверху, чтобы выиграть.

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-14

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-16

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-18

Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC-20

# Борьба # Виталий Гурков # Кристина Момот # Александра Ситникова # Фотофакт

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