Бокс не для девушек? Александра Ситникова рассказала о подготовке к турниру MGC
Новости Беларуси. Эти выходные выдались насыщенными для всех любителей смешанных единоборств. 29 февраля прошел турнир MGC. В программе вечера было 10 поединков по правилам кикбоксинга, ММА и бокса.
Подобные турниры – настоящий праздник эмоций и адреналина.
Здесь сражаются лучшие бойцы из семи стран. Как проходит турнир MGC в Минске
Кристина Момот, СТВ:
Кстати, хотела поговорить о единственной женской паре бойцов. Виталик, как ты вообще относишься к женскому боксу?
Виталий Гурков, СТВ:
Очень специфически Могу сказать точно: зачастую если не знать, что девушка занимается единоборствами, по ней никогда не скажешь. И наша Саша Ситникова тому доказательство. Думаю, что и по этой причине к поединку было повышенное внимание. Мы тоже не упустили момент и воссоздали хронологию событий красивой во всех смыслах победы.
«Особенность – формат прайд, где люди выходили каждый в своём стиле, в своей экипировке». Впервые турнир MGC пройдёт в Минске
Один день Александры Ситниковой – в материале Екатерины Лихошапко.
Александра Ситникова, мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу:
Сейчас 10.30 утра, и я еду на взвешивание.
«Бой – это уже просто финальный штрих»
Очень сложная часть подготовки – это взвешивание. Мы рады все, что оно позади. Осталось только выйти и отбоксировать. Очень большая работа уже проделана, и бой – это уже просто финальный штрих.
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«Буду делать все, что в моих силах, чтобы белорусский флаг был наверху, чтобы выиграть»
Все показали, что все в порядке у меня, у соперницы. Вгонка, я думаю, у нас одинаково проходила. Надо было пару килограмм водой подогнать. Ну а так диета, тренировка, как обычно. Потерпеть чуть-чуть сутки без воды.
Буду делать все, что в моих силах, чтобы белорусский флаг был наверху, чтобы выиграть.