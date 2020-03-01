Елена Кручинкина о золоте ЧЕ в «Раубичах»: «Не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось»

Новости Беларуси. И снова золото! Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И снова золото! Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорус Сергей Бочарников выиграл золото ЧЕ по биатлону в гонке преследования
Это третья по счету и вторая за сегодня награда высшей пробы в копилке нашей сборной. Таким образом, команда Беларуси стала первой в медальном зачете по итогам домашнего первенства.
Елена Кручинкина, чемпионка Европы по биатлону-2020 (гонка преследования):
Когда я побежала, я получала максимальное удовольствие от гонки, мне она очень понравилась. Это, наверное, первая гонка, когда я получила максимальное удовольствие. Я не думала о том, чтобы быть в тройке или еще что-то. Я просто настраивалась отработать хорошо на рубеже и просто цель себе ставила остаться хотя бы в шестерке. А так получилось, что я стала первой из-за того, что отработала так, как надо было, не ставила себе цели выиграть. Поэтому так получилось.