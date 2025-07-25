Зачем Запад навязывал миру «зелёный переход» и какой энергетический путь у Беларуси – объяснил Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Энергетическая безопасность, способность обеспечивать свою промышленность необходимыми энергоресурсами – это ключ к выживанию в современном мире. Или добываешь сам, или покупаешь, или сочетаешь по возможности и то, и другое. Белорусскую стратегию обеспечения энергоресурсами недавно обсуждали на специальном совещании у Президента. Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий. Да, можно сказать, что это немного, потому как Беларуси ежегодно требуется около 20 млн тонн нефти для обеспечения работы промышленности, транспорта, а у себя мы добываем только 10-12 % от этой потребности. Тем не менее и такой процент тоже важен, тем более, что есть перспектива его увеличения. Что для этого нужно? Более качественное, ответственное отношение как к разведке новых месторождений, так и к их разработке, непосредственной добыче «черного золота». Именно поэтому к данной теме такое внимание на самом высшем уровне.

Алексей Дзермант:

Мы, в Беларуси стремимся бережно и с умом относиться ко всему тому, что есть в недрах нашей земли. И, конечно, нужно постоянно искать, потому как нельзя все время выезжать только на советском наследии. Необходимо, используя новые, более современные методы, находить то, что раньше было невозможно. Тема энергетической безопасности – одна из ключевых для любого государства, которое стремится быть суверенным. Без энергии нет развития – это очевидная аксиома. Поэтому мы должны очень внимательно относиться и к своим запасам любых минеральных ископаемых, и к тому, что происходит на мировых рынках. Так называемый «зеленый переход», под которым подразумевалось замещение углеводородов (нефти, газа, угля) «зеленой энергетикой», то есть возобновляемыми источниками энергии – от солнца, ветра, воды – оказался на самом деле идеологической утопией, выгодной определенной части западных элит, которые таким образом хотели закрепить свое технологическое превосходство над всеми остальными государствами. Мол, раз вы используете не те источники энергии, значит должны платить нам пошлины или закупать наши технологии. По сути под видом экологической повестки нам пытались продвигать новую, завуалированную под заботу об окружающей среде, форму неоколониализма и контроля над развитием.