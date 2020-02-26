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«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

26 февраля 2020 17:17
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Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия, поэтому континентальное первенство перенесли в Беларусь.

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«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-1

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-3

Первый день соревнований ознаменовался сенсацией – золотом Сергея Бочарникова.

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-6

Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону:
Я рад, что у меня все получилось наконец-то! Личная медаль и сразу золото, на родной земле, в «Раубичах». Спасибо всем большое, кто болел, поддерживал – и не только здесь, а на протяжении всего сезона. Я очень рад. Будем дальше стараться радовать болельщиков и телезрителей. Раз уж такой старт у нас получился, будем держать марку и дальше продолжать в таком же духе.

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-9

«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»-11

# Биатлон # Сергей Бочарников # Фотофакт

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