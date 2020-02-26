«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону:

Я рад, что у меня все получилось наконец-то! Личная медаль и сразу золото, на родной земле, в «Раубичах». Спасибо всем большое, кто болел, поддерживал – и не только здесь, а на протяжении всего сезона. Я очень рад. Будем дальше стараться радовать болельщиков и телезрителей. Раз уж такой старт у нас получился, будем держать марку и дальше продолжать в таком же духе.