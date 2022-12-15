«Шашки, шахматы, самбо». Министр спорта озвучил мировые дисциплины, в которых участвуют белорусы

Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны. Тему сегодня, 15 декабря, предметно обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОК, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента. Что касается привычных соревнований, то окончательного решения об участии или не участии наших спортсменов, например, на Олимпийских играх, пока нет. Потому задача – быть готовыми держать удар и победить при любых обстоятельствах и в любой момент. Сейчас любой бой – решающий.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

В шести видах спорта сегодня наши спортсмены продолжают участвовать в различного рода мировых соревнованиях, но без национальной символики. Это такие виды спорта, как теннис, футбол, который вы называли, шашки, шахматы, самбо, и в последнее время к ним добавился еще бокс. По боксу сняли ограничения, допустили к участию во всех этих соревнованиях.