«Шашки, шахматы, самбо». Министр спорта озвучил мировые дисциплины, в которых участвуют белорусы
Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны. Тему сегодня, 15 декабря, предметно обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОК, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента.
Что касается привычных соревнований, то окончательного решения об участии или не участии наших спортсменов, например, на Олимпийских играх, пока нет. Потому задача – быть готовыми держать удар и победить при любых обстоятельствах и в любой момент. Сейчас любой бой – решающий.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
В шести видах спорта сегодня наши спортсмены продолжают участвовать в различного рода мировых соревнованиях, но без национальной символики. Это такие виды спорта, как теннис, футбол, который вы называли, шашки, шахматы, самбо, и в последнее время к ним добавился еще бокс. По боксу сняли ограничения, допустили к участию во всех этих соревнованиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что без символики – это плохо. Без флага, без гимна и прочего. Но это не катастрофа. У спортсмена настоящего (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя – для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги.
Мотивирует, правда? Эти слова Президента в финале открытой части разговора о спорте – в общем-то, база, которая должна быть внутри у каждого, кто выходит отстаивать честь страны. Без пафоса и патетики, если человек этого не чувствует, то сколько ему ни давай денег, какие условия не предлагай, он едва ли будет стремиться прыгнуть выше головы, а ведь только так можно стать лучшим.
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