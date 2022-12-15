Лукашенко: идёт чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю?

Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему 15 декабря предметно обсудили во Дворце Независимости.
Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему 15 декабря предметно обсудили во Дворце Независимости.
С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОКа, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента. Главный вопрос – чего еще не хватает белорусскому спорту. Государство всегда уделяло повышенное внимание сфере. Построено множество площадок для обучения и тренировок, в развитие вкладываются немалые деньги. Тем временем больше белорусов на спортивных пьедесталах мы видеть не стали. Александр Лукашенко потребовал объяснить этот феномен и подчеркнул: одними санкциями негативную тенденцию не оправдать. Да, политические манипуляции проникли и на спортивные арены. Но Президент убежден, что давление на наших ребят должно лишь стимулировать их к настоящей борьбе за медали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас чего не хватает, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? Каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович [Ковальчук, министр спорта Беларуси – прим. ред.], не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира?
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Не плохо. Хорошо.
– Да, я хорошо наблюдаю. И там и близко нет. «Динамо-Минск» какие медали взяло?
– Деревянные.
Александр Лукашенко:
Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил: займитесь. И я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания, тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так? Без символики – это плохо. Без флага, без гимна и прочего. Но это не катастрофа. У спортсмена настоящего (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя – для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги.
Основной вопрос в повестке встречи – стимулирование белорусских спортсменов. Правительство предложило к подписанию соответствующий указ. Поддерживать и поощрять Президент согласился, но только тех, кто тяжело трудится и показывает конкретный результат на международной спортивной арене. Что касается спортивного руководства, при сохранении нынешних показателей, недвузначно обозначил Александр Лукашенко, профессиональные перспективы не радужны. На начало 2023 года анонсированы кадровые перемены.
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