Лукашенко: идёт чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю?

С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОКа, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента. Главный вопрос – чего еще не хватает белорусскому спорту. Государство всегда уделяло повышенное внимание сфере. Построено множество площадок для обучения и тренировок, в развитие вкладываются немалые деньги. Тем временем больше белорусов на спортивных пьедесталах мы видеть не стали. Александр Лукашенко потребовал объяснить этот феномен и подчеркнул: одними санкциями негативную тенденцию не оправдать. Да, политические манипуляции проникли и на спортивные арены. Но Президент убежден, что давление на наших ребят должно лишь стимулировать их к настоящей борьбе за медали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас чего не хватает, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? Каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович [Ковальчук, министр спорта Беларуси – прим. ред.], не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Не плохо. Хорошо.

– Да, я хорошо наблюдаю. И там и близко нет. «Динамо-Минск» какие медали взяло?

– Деревянные.

Александр Лукашенко:

Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил: займитесь. И я вам дал деньги. А вы говорите мне про санкции. Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания, тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так? Без символики – это плохо. Без флага, без гимна и прочего. Но это не катастрофа. У спортсмена настоящего (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя – для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги.