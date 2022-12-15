Зачем учить ребёнка 10 лет спорту, если можно сразу купить легионера? Ответил Лазуткин

Андрей Лазуткинг:

Я тоже в футбол играл. Был у нас один парень в школе, который занимался в минском футбольном клубе. Он играл на голову выше, чем мы все, хотя мы были ровесниками, все что-то умели. Это чувствовалось даже по подготовке. Президент правильно сказал, что у нас есть система, где талантливых детей отбирают, их там чему-то учат. Кто талантлив, он научится нормально играть. Это было раньше, я уверен, это есть и сейчас. Но что происходит потом, когда этот ребенок превращается во взрослого дядьку, который бегает по полю, на хорошей зарплате работает? Можно же еще докупить легионеров, потому что зачем ребенка учить 10 лет, если можно взять сразу игрока европейского клуба Восточной Европы или африканца, как это часто бывает, еще кого-то, и у нас будет целая команда, наполовину набранная из таких легионеров. Зачем нам детский спорт, если можно все это сразу купить? Были бы деньги. Если мы пойдем этой денежной дорогой, то от нашего спорта ничего не останется. Пока деньги будут, мы что-то будем показывать. Если детская система будет разрушена, то мы уже ничего не покажем никогда.

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