«Мне просто страшно становится». Лукашенко о результатах белорусских футболистов

Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны. Тему предметно обсудили во Дворце Независимости. С докладом Александр Лукашенко пригласил профильного министра, главу НОК, курирующих вице-премьера и заместителя главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный вопрос – чего еще не хватает белорусскому спорту. Государство всегда уделяло повышенное внимание этой сфере. Тем временем больше белорусов на спортивных пьедесталах мы видеть не стали. Александр Лукашенко потребовал объяснить этот феномен и подчеркнул, что одними санкциями негативную тенденцию не оправдать. Основной вопрос в повестке встречи – стимулирование белорусских спортсменов. Поддерживать и поощрять Президент согласился, но только тех, кто тяжело трудится и показывает конкретный результат. Что касается спортивного руководства при сохранени нынешних показателей, Александр Лукашенко обозначил: профессиональные перспективы нерадужные. На начало года анонсированы кадровые перемены. Подробнее в материале Алены Сыровой.

Один из центральных проспектов стран, вдоль него: Дворец футбола, лыжероллерная трасса, Дом гребли, ледовая арена, даже две, Дворец гимнастики, добавим к этому ФОКи и спортивные арены практически в каждом райцентре страны, которая, судя по количеству спортивных объектов, должна быть лидером мирового спорта или хотя бы стабильным середнячком. Но похоже, гораздо больших результатов Беларусь добивалась, когда всего этого не было. Президент – спортивный человек и, наверное, самый преданный болельщик наших атлетов (в какой бы дисциплине те не выступали), иначе разве стал бы на протяжении стольких лет, несмотря на поражения и куда более редкие победы, продолжать верить, изыскивать возможности дать то, чего не хватает, в надежде, что вот-вот все вложения оправдают себя? И снова и снова задавать вопрос. Правда, теперь уже с другими интонациями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас чего не хватает, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? Каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений. То есть там, где мы уделяем больше внимания, тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так, хотелось бы услышать объяснений? Вот Национальный стадион, скоро он появится. Кто там будет играть?

И прежде чем разговор зашел о других видах спорта, самый популярный – футбол. Назначая Сергея Ковальчука министром, глава государства ставил перед ним задачу изменить ситуацию прежде всего в этом виде спорта. За 4,5 года не то что прорыва, а даже шага вперед не случилось, скорее, назад. Ни на один из крупных чемпионатов мы не смогли пробиться, побед даже в товарищеских матчах едва ли насчитать с десяток. Еще грустнее думать об этом на фоне мундиаля в Катаре. Где за первенство до последнего сражаются и удивляют весь мир своим усердием и упорством, волей к победе изначальные аутсайдеры. Взять тех же марокканцев.