«Вы их растите, а потом продаёте, как хомячков». Политолог о том, как воспитывают современных футболистов

Григорий Азаренок, СТВ: Великие советские хоккеисты. Легендарная тройка – Петров, Харламов и Михайлов. Наши белорусские спортсмены, те, кто олимпиады выигрывает. Если вернуться к советским, они требовали за свои достижения каких-то больших денег? Нет, это было дело чести, дело идеологии – не посрамить родину.

Андрей Лазуткин, политолог:

У нас же теперь рыночная система. Вы нашли парня талантливого в Беларуси – вот, он может играть за 1 тысячу долларов у нас. А может играть за 10 тысяч в России, за 20 тысяч уже в Европе. Как только вы его нашли, тут же к нему придут купцы, которые скажут: мальчик, давай-ка ты поменяешь гражданство, к нам уедешь. Раньше такое было невозможно. Спортсмен понимал: вот его страна, только здесь он будет делать карьеру. Гордость за эту страну тоже двигала его вперед. Сегодня это некий рынок. Выгодно найти ребенка, потом его куда-то продать, заработать на этом деньги. И никто уже не думает в этом клубе, как мы будем выступать за сборную и прочее. Задача – вложить деньги, потом их как-то отбить. Сегодня этих менеджеров учат именно подбирать людей, выращивать их. Знаете игры, типа FIFA. Детям показывают, как эта система устроена, что вы их растите, а потом продаете, как хомячков. Совсем по-другому все построено.

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