Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото

В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. На целую неделю белорусская столица стала домом для лучших фигуристов континента. Определены победители во всех видах программы. Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Обладатель золота в танцах на льду – француз Гийом Сизерон – опубликовал селфи со всеми победителями турнира.

Фото: instagram.com/isufigureskating. Морган Сипре и Ванесса Джеймс

На снимке соотечественники Гийома – Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые завоевали золото в парном катании, 16-летняя россиянка Софья Самодурова, показавшая блестящее катание. Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой (смотрите здесь).

Фото: instagram.com/isufigureskating. Софья Самодурова

На снимке также можно увидеть легендарного испанца Хавьера Фернандеса, который в белорусской столице стал 7-кратным чемпионом Европы. После этой победы спортсмен готовится завершить карьеру. Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Фото: instagram.com/isufigureskating. Хавьер Фернандес

Также на снимке и сам Гийом Сизерон вместе с партнершей – Габриэлой Пападакис.

Фото: instagram.com/isufigureskating. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон