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Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото

28 января 2019 07:52
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В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. На целую неделю белорусская столица стала домом для лучших фигуристов континента. 

Определены победители во всех видах программы.

Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото -1

Обладатель золота в танцах на льду – француз Гийом Сизерон – опубликовал селфи со всеми победителями турнира.

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото -4

Фото: instagram.com/isufigureskating. Морган Сипре и Ванесса Джеймс

На снимке соотечественники Гийома – Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые завоевали золото в парном катании, 16-летняя россиянка Софья Самодурова, показавшая блестящее катание.

Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой (смотрите здесь). 

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото -7

Фото: instagram.com/isufigureskating. Софья Самодурова

На снимке также можно увидеть легендарного испанца Хавьера Фернандеса, который в белорусской столице стал 7-кратным чемпионом Европы. После этой победы спортсмен готовится завершить карьеру.

Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото -10

Фото: instagram.com/isufigureskating. Хавьер Фернандес

Также на снимке и сам Гийом Сизерон вместе с партнершей – Габриэлой Пападакис.

Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото -13

Фото: instagram.com/isufigureskating. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Весной спортсменов ожидает чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии.

# Фигурное катание # Софья Самодурова # Хавьер Фернандес # Гийом Сизерон # Габриэла Пападакис # Морган Сипре # Ванесса Джеймс # Фотофакт

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