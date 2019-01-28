Самодурова, французы и Фернандес. Все победители ЧЕ по фигурному катанию на одном фото
В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. На целую неделю белорусская столица стала домом для лучших фигуристов континента.
Определены победители во всех видах программы.
Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске
Обладатель золота в танцах на льду – француз Гийом Сизерон – опубликовал селфи со всеми победителями турнира.
Фото: instagram.com/isufigureskating. Морган Сипре и Ванесса Джеймс
На снимке соотечественники Гийома – Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые завоевали золото в парном катании, 16-летняя россиянка Софья Самодурова, показавшая блестящее катание.
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Фото: instagram.com/isufigureskating. Софья Самодурова
На снимке также можно увидеть легендарного испанца Хавьера Фернандеса, который в белорусской столице стал 7-кратным чемпионом Европы. После этой победы спортсмен готовится завершить карьеру.
Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры
Фото: instagram.com/isufigureskating. Хавьер Фернандес
Также на снимке и сам Гийом Сизерон вместе с партнершей – Габриэлой Пападакис.
Фото: instagram.com/isufigureskating. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Весной спортсменов ожидает чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии.