Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Новости Беларуси. Беларусь продолжает удивлять мир высочайшим уровнем организации спортивных мероприятий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Гордость – самое подходящее слово. Правда, хотелось бы гордиться не только организационной частью. Мы, болельщики, ждем спортивных побед. Конечно, не только от фигуристов. Ну а в ожидании жили спортивным праздником, который Минск подарил участникам и гостям чемпионата.

Десятки лучших фигуристов континента из более 30-ти стран. После каждого проката камеры выхватывали на трибунах флаги из самых разных уголков мира. Болеть приехали не только за своих. Посмотреть вживую на блестящие выступления звёзд фигурного катания фанаты устремились далеко из-за пределов Европы.

А Денис Васильев из Латвии мог похвастаться, пожалуй, самой интернациональной группой поддержки.

А вот заветные билеты на европейское первенство. Чтобы не пропустить такое топовое событие, минчане не ленились выстаивать очереди.

Ведь это один из самых красивых и завораживающих видов спорта, в нашей стране любимый еще с советских времен.

Ликование болельщиков и аншлаги 15-тысячной «Минск-Арены» воодушевляли и самих фигуристов. Чемпионат выдался щедрый на эмоции и невероятно атмосферный.

Филиппо Амброзини, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Италия):

Столько поклонников этого спорта! Полная арена. В такой атмосфере гораздо круче кататься. Публика очень радушная!

Поль Фенц, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Германия):

Вся наша немецкая сборная рада приезду в Беларусь. Классный чемпионат. Все безупречно организовано. Кататься на этой арене, да еще с такой поддержкой – просто удовольствие!

Кевин Аймоз, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Франция):

Это было классно! Я доволен своими выступлениями. Но прежде всего хотел бы поблагодарить зрителей. Такая поддержка очень важна. Все хлопали во время катания. Это здорово! «Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию Кстати, Кевин со своего первого старта на чемпионате Европы почти дотянулся до звезд и пьедестала. Он четвертый в итоговой таблице. Дебютантам на этом первенстве везло. Если в парном катании и танцах на льду превзойти французские пары никому не удалось...

... То у одиночек не обошлось без сюрпризов. Олимпийская чемпионка и бесспорная фаворитка Алина Загитова уступила золото дебютантке Софье Самодуровой.

Лёд может быть коварным, но для самого титулованного фигуриста этого чемпионата он оказался счастливым. Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры Среди асов-фигуристов было за кого поболеть и белорусам. Яков Зенько хоть и не сумел пробиться в произвольную программу, ощутил колоссальную поддержку на домашнем льду.

А вот новички турнира – наша танцевальная пара (кстати, подопечные мэтра Александра Жулина) – квалифицировались и получили бесценный соревновательный опыт. Тренер уверен: перспективы есть. Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

И пока судьи ставили баллы за головокружительные прыжки, сложнейшие программы и невероятный артистизм, сами фигуристы, что символично, жили на проспекте Победителей – тут и арена, и отель – и оценивали уровень организации и белорусское гостеприимство.

Лорен Лекавалье, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Франция):

Полная арена на протяжение всей недели. Фигуристы были очень рады этому! Я лично уже была здесь на юниорских соревнованиях, отличные воспоминания. Потому была счастлива вернуться. Это так интересно для нас – знакомишься с местной культурой, едой.

Вот так ярко болели за своих легендарные Тарасова и Ягудин. На «Минск-Арене» они в статусе комментаторов. И постоянно в окружении фанатов. Особенно в Татьянин день: поздравить лично Татьяну Анатольевну стремилось рекордное число поклонников. Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить» На неделе Минск вновь в топе мировых спортивных новостей. Освещать чемпионат аккредитовались 400 журналистов со всего мира.

Сецилия Ингман – спортивный журналист одного из ведущих шведских телеканалов. Стокгольм, кстати, готовится принять мировое первенство по фигурному катанию через два года, так что здесь Сецилия присматривается к нашему опыту.

Сецилия Ингман, спортивный журналист (Швеция):

Я освещала много чемпионатов по фигурному катанию: в Хельсинки, Братиславе. Даже в сравнении могу сказать, что вы отлично справились с организацией. Арена невероятная, и очень дружелюбная атмосфера.