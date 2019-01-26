Французы Пападакис и Сизерон стали победителями ЧЕ в Минске

Новости Беларуси. В танцах на льду в Минске победил французский дуэт. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон набрали 217,98 балла, обойдя ближайших преследователей на 11 баллов.

Второе место с результатом 206.41 балла за россиянами Иваном Букиным и Александрой Степановой. Бронзу завоевали итальянцы Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр – 199,84 балла.

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Пападакис и Сизерон изначально были фаворитами чемпионата. Стоит отметить, что для них это не первый официальный визит в Минск. Пара уже приезжала в белорусскую столицу на юниорский чемпионат мира.