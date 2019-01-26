Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Новости мира. Хавьер Фернандес еще до начала ЧЕ заявил, что соревнование в Минске станет финальным аккордом его карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Хавьер Фернандес еще до начала ЧЕ заявил, что соревнование в Минске станет финальным аккордом его карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь уже в статусе семикратного чемпиона Европы.
Хавьер Фернандес, победитель чемпионата Европы по фигурному катанию (Испания):
Мне очень приятно, что я смог сделать это. Испания не очень сильна в фигурном катании. Я займусь развитием этого вида спорта на родине.
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