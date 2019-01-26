Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры

Новости мира. Хавьер Фернандес еще до начала ЧЕ заявил, что соревнование в Минске станет финальным аккордом его карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.