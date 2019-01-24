Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые

Новости Беларуси. В парном катании на ЧЕ в Минске победу одержали французские фигуристы. Второе и третье места остались за россиянами. Золото чемпионата уверенно завоевали Ванесса Джеймс и Морган Сипре. В этот раз пара показала идеальный во всех отношениях прокат без единой помарки. Французские спортсмены выступали предпоследними и до выхода последней пары оторвались от преследователей на 20 с лишним баллов. Таким образом Джеймс и Сипре отыгрались за бронзу на предыдущем ЧЕ и стали чемпионами в Минске. Итог – 225,66 балла. Тарасова и Ягудин в кокошниках показали, как болеют за российских фигуристов на ЧЕ

Фото: instagram.com/isufigureskating

На втором месте пара, которая выступала последней – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этот дуэт выпустили на лёд последними, чтобы поддержать интригу до самого конца. Спортсмены были одними из фаворитов ЧЕ в Минске и показали достойный результат, но их подвёл один момент. Во время синхронного исполнения тройного тулупа Тарасова не смогла безошибочно приземлиться, и пара потеряла драгоценные баллы. Россияне показали отличный прокат, выдающиеся выбросы, но единственная ошибка стоила победы. Итог – 218,82. Миша Коляда не позволил Фернандесу устроить в Минске «ураган»

Фото: instagram.com/isufigureskating

Бронзу заполучила ещё одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В короткой программе дуэт был лучшим в техническом отношении (но не по баллам), однако в произвольной программе этого оказалось недостаточно. Бойкова и Козловский младше своих коллег, занявших более высокие места, поэтому им не хватило опыта для победы. С другой стороны, у дуэта ещё всё впереди, а третье место тоже достойный результат. Итог – 205,28 балла. Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад