Прямой эфир

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые

24 января 2019 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В парном катании на ЧЕ в Минске победу одержали французские фигуристы. Второе и третье места остались за россиянами.  

Золото чемпионата уверенно завоевали Ванесса Джеймс и Морган Сипре. В этот раз пара показала идеальный во всех отношениях прокат без единой помарки. Французские спортсмены выступали предпоследними и до выхода последней пары оторвались от преследователей на 20 с лишним баллов. Таким образом Джеймс и Сипре отыгрались за бронзу на предыдущем ЧЕ и стали чемпионами в Минске. Итог – 225,66 балла.  

Тарасова и Ягудин в кокошниках показали, как болеют за российских фигуристов на ЧЕ  

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые-1

Фото: instagram.com/isufigureskating  

На втором месте пара, которая выступала последней – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этот дуэт выпустили на лёд последними, чтобы поддержать интригу до самого конца. Спортсмены были одними из фаворитов ЧЕ в Минске и показали достойный результат, но их подвёл один момент. Во время синхронного исполнения тройного тулупа Тарасова не смогла безошибочно приземлиться, и пара потеряла драгоценные баллы. Россияне показали отличный прокат, выдающиеся выбросы, но единственная ошибка стоила победы. Итог – 218,82.  

Миша Коляда не позволил Фернандесу устроить в Минске «ураган»  

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые-4

Фото: instagram.com/isufigureskating  

Бронзу заполучила ещё одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В короткой программе дуэт был лучшим в техническом отношении (но не по баллам), однако в произвольной программе этого оказалось недостаточно. Бойкова и Козловский младше своих коллег, занявших более высокие места, поэтому им не хватило опыта для победы. С другой стороны, у дуэта ещё всё впереди, а третье место тоже достойный результат. Итог – 205,28 балла.  

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад  

Победу на ЧЕ в Минске вырвали французы, Тарасова и Морозов – вторые-7

Фото: twitter.com/goldenskate  

# Фигурное катание # Ванесса Джеймс # Морган Сипре # Евгения Тарасова # Владимир Морозов # Дмитрий Козловский

Другие новости рубрики

Все новости
Эстафетные гонки прошли в рамках турнира «Снежный снайпер»
24 января 2019 19:59

Эстафетные гонки прошли в рамках турнира «Снежный снайпер»

Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр
24 января 2019 19:41

Гостиница на три звезды. Студенческая деревня готовится принимать участников и судей II Европейских игр

Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я
24 января 2019 19:37

Маркета Давидова выиграла спринт в Антхольце, Кривко – 17-я