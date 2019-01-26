Фернандес повторил рекорд Плющенко. И вот как отреагировал россиянин

«Я так горжусь своим другом Хавьером Фернандесом, ведь он стал семикратным чемпионом Европы, я рад, что мой рекорд повторён, это большая честь», – выразил свои чувства Евгений.

Новости России. Хавьер Фернандес победил на соревнованиях в Минске и стал семикратным чемпионом Европы. Плющенко прокомментировал достижение своего коллеги.

Подписчики российского семикратного чемпиона Европы согласились с ним.

«Браво Хавьер Фернандес, Браво, Евгений Плющенко»,

«Как я мог пропустить это. Рад видеть, что дружба может работать даже в таком соревновательном виде спорта. Я глубоко уважаю вас и вашу работу, господин Плющенко, Король Льда и мой кумир с 1999 года»,

«Прекрасное завершение спортивной карьеры!»,

«Было приятно видеть его прокат и наслаждение последним соревнованием. Люблю тебя, Хави».

26 января Фернандес взял свою, вероятно, последнюю медаль, поскольку испанец полон решимости завершить спортивную карьеру весной. После короткой программы он шёл третьим со значительным отрывом от первого места и незначительным – от второго.

В произвольной программе его главным конкурентом был Михаил Коляда, но у фигуриста с самого начала всё пошло наперекосяк. Зато отличный результат показал Александр Самарин, выступавший перед Хавьером и взявший серебро.