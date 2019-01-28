База для национальной сборной и воспитанников СДЮШОР. Центр по прыжкам на батуте готовят к открытию в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске готовят к открытию Центр по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр с саунами и бассейном. Объект будет, прежде всего, тренировочной базой для национальной сборной. Условия позволяют выполнять сложнейшие акробатические трюки. Однако первые шаги в большой спорт здесь будут делать и воспитанники местной СДЮШОР.

Витебская школа батута известна своими давними традициями и даже олимпийскими чемпионами. А в последние годы интерес к этому виду спорта в регионе растет.

Светлана Пашковская, директор СДЮШОР № 1 Витебска:

Этот год – 2019-й – очень важен и для нашего отделения, и для школы, и для города, и для нашей республики. Потому что это предолимпийский год. Это год, когда белорусские спортсмены завоевывают олимпийские лицензии. Имея хорошую национальную команду, имея олимпийских чемпионов, нельзя забывать про резерв. Подготовка зала уже на финише. Будут установлены десять батутов, оборудована акробатическая дорожка, сборно-разборный подиум для судей. А для болельщиков поставят раздвижные трибуны на 200 мест.