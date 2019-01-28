Минск прощается с участниками ЧЕ по фигурному катанию: самые яркие моменты гала-концерта с участием Президента

Новости Беларуси. Белорусская столица прощается с участниками чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это спортивное событие стало настоящим праздником для болельщиков, причем не только белорусских.

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая Минск встретил поклонников этого спорта из десятков европейских государств. Многие впервые открыли для себя Беларусь. Теплые слова звучат и в адрес организаторов форума. Выступления в 15-тысячной «Минск-Арене» проходили с аншлагом и оставили много впечатлений. Ну а завершилось континентальное первенство зрелищным гала-представлением.

Вместе с болельщиками за выступлениями фигуристов следил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Самые яркие моменты – в репортаже Яны Шипко. Слёзы побед и горечь разочарований: подводим итоги ЧЕ по фигурному катанию в Минске Алина Загитова в образе Лары Крофт, неподражаемые Ванесса Джеймс и Морган Симпре и последнее в карьере выступление уже семикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса. Показательные выступления – фееричный аккорд праздника грации и фигурного катания высшей пробы. Целая россыпь звезд на минском льду. 15-тысячная «Минск-Арена» купает в аплодисментах лучших фигуристов континента. Они, в свою очередь, делают комплименты нашей безупречной организации и радушию публики.

Александра Степанова и Иван Букин, серебряные призеры чемпионата Европы 2019:

Мы чувствуем себя как дома. Здесь принимает потрясающая публика. Потрясающая организация. Спасибо огромное всем, кто участвовал в подготовке, и вообще всем, кто пришел! Это колоссальная энергия и невероятные эмоции! Невеста Фернандеса: Мы очень рады, что приехали в Минск и наслаждались чемпионатом по фигурному катанию Миллионы телезрителей по всему миру следили за европейским первенством. На минском льду были и новые триумфаторы, и неожиданные повороты, и интригующая борьба за медали. Увидеть воочию ведущих фигуристов съехались фанаты со всего мира. Ведомые не только спортивным интересом. Заодно открывали для себя белорусскую столицу. Хавьер Фернандес рассказал, что будет делать после завершения карьеры В финале показательных выступлений на минском льду к именитым фигуристам присоединился Александр Лукашенко. Президент часто выходит на лед. Но в этот день на коньках он впервые не с хоккейной командой, а рядом со звездами фигурного катания.

«Мы доказали, что можем принять чемпионат мира». Александр Лукашенко на гала-концерте ЧЕ по фигурному катанию Минск, впервые принимая топ-соревнования этого красивейшего вида спорта, в очередной раз доказал: организация масштабных спортивных событий – наш конек. И претендовать мы можем и на прием еще более масштабных турниров.