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Самая юная российская фигуристка на чемпионате Европы и ученица Мишина: 11 фото Софьи Самодуровой

24 января 2019 12:32
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Новости России. 16-летняя фигуристка Софья Самодурова после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Минске, занимает второе место. Спортсменка уступает только своей соотечественнице Алине Загитовой.  

Впереди девушкам предстоит соревнование в произвольной программе.  

Во время пресс-конференции Софья Самодурова рассказала, что у нее остались только положительные эмоции после короткой программы.

Однако фигуристка отметила, что не думает о местах. Ее цель – хороший и чистый прокат.  

Софья тренируется у легендарного тренера Алексея Мишина, у которого также тренируется чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Мишин был доволен прокатом своей ученицы, но пока больше ничего не хотел говорить.  

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Накануне выступления самой юной участницы из России на этом чемпионате Европы в произвольной программе мы собрали фото Софьи Самодуровой, которые спортсменка публиковала на своей странице в Instagram. На аккаунт девушки подписаны более 18 тысяч человек.  

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# Фигурное катание # калейдоскоп # Софья Самодурова # Алексей Мишин # Фотофакт

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