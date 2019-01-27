Алексей Ягудин: буду частым гостем Минска, постараемся сделать школу фигурного катания

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию стал главным событием недели. Один из важнейших стартов года у представителей этого очень престижного и зрелищного вида спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию:

В Минске очень часто, и конкретно в «Минск-Арене» тоже много-много раз уже выступал. Знаю эту ледовую арену очень хорошо.

Мне лично никогда не нравился лед, потому что здесь хоккейный лед, он жесткий. Но разговаривал со спортсменами – они довольны абсолютно всем, особенно качеством льда. Я думаю, что температуру немного изменили как раз под те нужды спортсменов, которые в эти дни здесь борются за звание лучших на континенте.

У вас очень амбициозный президент Федерации фигурного катания Юля Комлева. Знаю, как много она сделала для того, чтобы это все сегодня состоялось здесь. И в дальнейшем ее цели на развитие, собственно, самого фигурного катания.

Поскольку я буду частым гостем Минска, постараемся сделать, может быть, вплоть до открытия здесь и школы фигурного катания. Понятно, это не приготовить, извиняюсь, пирог в микроволновке. Это очень длительный процесс.