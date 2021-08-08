Итоги Олимпиады в Токио. Рассказываем о главных достижениях белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Пусть их всего семь, пусть мы 45-е в общем медальном зачете, но, как и говорили перед стартом Олимпийских игр, эти парни и девушки – уже победители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В условиях сильнейшего внешнего и внутреннего давления на страну, на белорусов, на каждого из нас, а тем более на спортсменов, они смогли настроиться и выступать в Токио. О том, какой все же выдалась эта Олимпиада для нас. Что получилось, а что нет, и как относиться к такому результату? Итоги Токио-2020 – в большом материале Юлии Силипицкой.

Юлия Силипицкая, СТВ:

XXXII летние Олимпийские игры в Токио завершились. Участники разыграли рекордное количество наград – 339 в 33 видах спорта. В медальном зачете первое место занимает США, на второй позиции – Китай, замыкает тройку лучших Япония. Беларусь располагается на 45-й позиции.

Отрадно, что Беларусь смогла записать на свой счет 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы – всего семь наград, хотя расчеты были иными. Все по порядку. На второй день олимпийской недели белорусские борцы произвели фурор с оговоркой «могли и больше». Ну, и наконец-то Персей благоволил к гребцам, девушкам.

Забойщицей стала Ирина Курочкина, борец в прямом смысле слова. На олимпийский ковер она вышла в статусе чемпионки Европы, а так же в ее послужном списке значится победа на вторых Европейских играх, которые принимал в 2019-м Минск. Курочкина – неоднократный призер мира. В стартовом поединке она расправилась с индийской атлеткой Аншу Малик, но она не так известна, а вот в четвертьфинале пала от рук белоруски серебряный призер Олимпийских игр в Рио, россиянка Валерия Коблова, что подняло настроение Ире, и уже в полуфинале она справилась с многократным призером мира и Европы, болгаркой Эвелиной Николовой. Финал. Минск и вся Беларусь болели за Ирину Курочкину. Поединок завершился победой чемпионки Рио 2016 года, японки Рисако Каваи, но Ира достойно сражалась до последних минут. Ирина Курочкина: психологически очень было тяжело, это мои первые Олимпийские игры

В пятницу, 6 августа, мы ждали еще одного золотого финала, где Магомедхабиб Кадимагомедов пожал руку российскому атлету Заурбеку Сидакову. Тренерский штаб понимал – противостояние Сидакову будет сложным, но надежды оставались. Поединок выдался зрелищным, но больше хотелось действий и приемов со стороны белоруса. Итог – 7:0, россиянин – олимпийский чемпион, а белорус получил серебро.

Третью награду – бронзу с золотым отливом положила в копилку белорусов Ванесса Колодинская, причем чистой победой. Она смогла обесточить американку Джакару Винчестер.

Наши триумфаторы-борцы возвратились на родину. В Национальном аэропорту негде было яблоку упасть. Кажется, это здание лопнет и от гордости за соотечественников, и от количества встречающих. В каждой молекуле воздуха чувствовалась победа. Смех и слезы соединились в единое ликование. Вот, именно они, борцы, и они это сделали, и самое парадоксальное – в большинстве оказались вновь хрупкие девушки. Вот, как прокомментировали свои выступления олимпийские медалисты. «Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

Магомедхабиб Кадимагомедов, серебряный призер Олимпийских игр (Токио):

Я ехал туда за золотой олимпийской медалью, уже долгое время об этом думал. Серебро, для кого-то это, может успех, но для меня это так...

Вернемся к хронологии. Утро 7 августа получило победную эстафету. Страну разбудила еще одна виктория. Женская байдарка-четверка, в составе – Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Ольга Худенко и Надежда Попок. Они смогли таки пройти в финал и показать там второй результат. Отметим, в Рио наши девушки взяли бронзу, так что, как ни говори, а прогресс есть. Почему наши извечно медальные гребцы в Токио не смогли показать себя? Владимир Шантарович всегда на передовой. Вопрос открыт, но сбои бывают и у лучших – человеческий фактор. Оставим разбирательства специалистам: функционерам, медикам, тренерам, психологам. Скажу как бывший спортсмен-сборник, что на Олимпийские игры, да и на любой старт, атлеты не едут просто так, для галочки. И если есть проигрыш, горечь поражений их еще долго преследует во снах.

В нашем объективе – художественная гимнастика. Сладким эликсиром стали выступления наших граций. Алина Горносько смогла не только пополнить белорусскую медальную копилку бронзой в многоборье – белоруска превзошла саму Дину Аверину. В топ-10 – 13 белорусов. Включая командный зачет – в восьми видах спорта. «Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио

В плавании лучший результат у Ильи Шимановича, 8-е место на стометровке, брасс, и у молодой Анастасии Шкурдай – также 8-е место на сотке, баттерфляй. Понятно, Настя размялась в Токио и уже готовится к Парижу. Вот там с девушки спросят, или Настя всем покажет «ух», ведь ей будет всего 22.

Не можем не отметить еще одних молодых участниц Токио, которые также готовятся уже к Парижу. Дуэт в синхронном плавании. Василина Хондошко и Дарья Кулагина совершили прорыв. Точнее, окно в Европу было прорублено давно, мир уже обратил внимание на белорусок, но Олимпиада – 11-е место, это лучший результат в истории суверенной Беларуси.

В легкой атлетике на этой неделе лучший результат у нашей Ольги Мазуренок, марафонка уже второй олимпийский сезон удерживает пятую позицию. В Токио белоруска показала лучшее время сезона, и она признана лучшей европейской бегуньей.

Единственной медалью легкоатлета Максима Недосекова стала бронза прошлой недели. Первая награда и единственное золото – у батутиста Ивана Литвиновича.