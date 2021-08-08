«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио

Новости Беларуси. Пусть их всего семь, пусть мы 45-е в общем медальном зачете, но, как и говорили перед стартом Олимпийских игр, эти парни и девушки – уже победители. В условиях сильнейшего внешнего и внутреннего давления на страну, на белорусов, на каждого из нас, а тем более на спортсменов, они смогли настроиться и выступать в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, какой все же выдалась эта Олимпиада для нас. Что получилось, а что нет? И как относиться к такому результату?

Итоги Токио-2020 – в материале Юлии Силипицкой.