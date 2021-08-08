Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио

«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио

08 августа 2021 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пусть их всего семь, пусть мы 45-е в общем медальном зачете, но, как и говорили перед стартом Олимпийских игр, эти парни и девушки – уже победители. В условиях сильнейшего внешнего и внутреннего давления на страну, на белорусов, на каждого из нас, а тем более на спортсменов, они смогли настроиться и выступать в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, какой все же выдалась эта Олимпиада для нас. Что получилось, а что нет? И как относиться к такому результату?

Итоги Токио-2020 – в материале Юлии Силипицкой.

«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
На связи из Токио главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Иван Янковский, который на Олимпийских играх в Токио тоже стал дебютантом. Иван, довольны ли вы результатом?

«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио-4

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:
В целом, конечно, результат есть – серебряная медаль. Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет. Даже после финальной схватки сидели молча, полчаса переваривали, потому что не могли отойти от схватки. Высочайшая конкуренция, на самом деле, много равных схваток, сюрпризов, как всегда, Олимпиада преподнесла.

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио – читайте далее.

# Олимпиада 2020 # Иван Янковский # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги Олимпиады в Токио. Рассказываем о главных достижениях белорусских спортсменов
08 августа 2021 19:40

Итоги Олимпиады в Токио. Рассказываем о главных достижениях белорусских спортсменов

Селимов о Кадимагомедове: если бы в тот же день он поймал кураж, я думаю, прошёл бы и Сидакова
08 августа 2021 18:22

Селимов о Кадимагомедове: если бы в тот же день он поймал кураж, я думаю, прошёл бы и Сидакова

Александр Богданович: «Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась»
08 августа 2021 18:13

Александр Богданович: «Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась»