«Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет». Иван Янковский о выступлении белорусских борцов в Токио
Новости Беларуси. Пусть их всего семь, пусть мы 45-е в общем медальном зачете, но, как и говорили перед стартом Олимпийских игр, эти парни и девушки – уже победители. В условиях сильнейшего внешнего и внутреннего давления на страну, на белорусов, на каждого из нас, а тем более на спортсменов, они смогли настроиться и выступать в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, какой все же выдалась эта Олимпиада для нас. Что получилось, а что нет? И как относиться к такому результату?
Итоги Токио-2020 – в материале Юлии Силипицкой.
Юлия Силипицкая, СТВ:
На связи из Токио главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Иван Янковский, который на Олимпийских играх в Токио тоже стал дебютантом. Иван, довольны ли вы результатом?
Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:
В целом, конечно, результат есть – серебряная медаль. Скажу честно, все думали, настраивались на золото, верили, что будет. Даже после финальной схватки сидели молча, полчаса переваривали, потому что не могли отойти от схватки. Высочайшая конкуренция, на самом деле, много равных схваток, сюрпризов, как всегда, Олимпиада преподнесла.
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