«Нужно было выплеснуть все эмоции». Ванесса Колодинская о подготовке к финальному поединку на Олимпиаде-2020

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр:

Было очень тяжело на самом деле собраться, больше психологически. Было обидно, что так произошло, что я потеряла внимание на долю секунды, и уже при всем моем огромном желании я не могла завершить схватку в какую-то свою пользу. Немножко было даже, наверное, истерическое состояние. Нужно было выплеснуть все эмоции, и я рада, что позволила себе это наедине с тренером и потом наедине с самой собой.