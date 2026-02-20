Матвей Волков установил национальный рекорд в прыжках с шестом

В Могилеве стартовал главный зимний турнир для легкоатлетов – чемпионат Беларуси в помещении. Эти соревнования – едва ли не единственная возможность показать свою готовность, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная арена для белорусов по-прежнему закрыта, а на стартах в России поставленные задачи усложняет внеконкурсный формат участия и отдаленные локации проведения. И чемпионат Беларуси оправдал ожидания уже в стартовый день. Прыгун с шестом Матвей Волков установил национальный рекорд. Он преодолел планку 6 метров 1 сантиметр. Матвей обновил достижение 28-летней давности. Дмитрий Марков в феврале 1998 года взял ровно 6 метров на соревнованиях в Новой Зеландии.

Матвей Волков, рекордсмен Беларуси по прыжкам с шестом:

Объективно говоря, подошел не в лучшей своей форме. То есть чувствую небольшой спазм в икроножной мышце толчковой ноги. Немножко укорочена задняя правая и все такое. Честно сказать, перед прыжком на 5,70 я сомневался вообще, насколько успешно получится сегодня попрыгать. Но, не знаю, бог прыжков с шестом, вероятно, сегодня благоволил мне, и я просто вышел и сделал все.

Гиперкомпенсация, которую копил весь сезон, позволила сегодня мне почувствовать эмоции. Вы знаете, это как какое-то откровение, я думаю. То, чего нельзя как бы потрогать, то, что можно только ощутить.

Завершится чемпионат страны в Могилеве в субботу, 21 февраля. И мы вправе ожидать от наших атлетов высоких результатов.

Фото: TEAM BY