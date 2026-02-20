Волонтёрский проект из Бреста «Доктор Клоун» получил грант Президента

Молодежный волонтерский проект из Бреста получил грант Президента. 40 студентов и учащихся колледжей проходят специальную подготовку, чтобы работать с пациентами детских учреждений образования, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такая психологическая практика позволяет малышам легче переносить больничные будни. Образы клоунов-терапевтов продуманы до мелочей и включают не только креативный белый халат и красный нос, но и целую легенду, откуда именно прибыл добрый посетитель. Опыт проекта заложат в методическую основу для широкой подготовки волонтеров по всей стране.

Я Боба, и я шухерная.

Я Биба и полностью дополняю своего друга Бобу.

Я Тася, а я Ася, и мы отражение дружбы.

А вместе они больничные клоуны. Это особенные волонтеры, чья задача вызвать как можно больше положительных эмоций у маленьких пациентов и вместе победить страх белых халатов, каждый из которых украшают ребусы и волшебные пуговицы.

Отряд из восьми девчонок уже полтора года скрашивает будни пациентов областной детской больницы. Ее называют заклинателем детей и слушают с первых минут. Студентка Дарья убеждена: счастье важно для всех, особенно для тех, кто заболел.

Дарья Гержа, студентка факультета педагогики и психологии БРГУ имени А. С. Пушкина:

Нужно найти именно к каждому ребенку свой подход. Есть взрослые дети. К ним уже можно как-то с молодежным сленгом подойти: «Ну да, конечно, вы понимаете, я тоже к вам пришла». Нужно тоже улыбнуться. И они такие: «Ну да, да». Я говорю: «А давайте кружочек в Telegram с вами запишем кому-нибудь». Они такие: «Да, давайте». И все. К ним находится подход именно так. К более маленьким детям? Как-то они сами тянутся. Если не тянутся, уже можно: «А ты знаешь!» И они такие: «А что знаю?» И все, уже дети тянутся к тебе.