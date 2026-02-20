Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ о награждении орденом Матери

За рождение и воспитание пяти и более детей. Орденом Матери награждены 203 жительницы Беларуси. Соответствующий Указ 20 февраля подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе тех, кто получит награду, – представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, организаций транспортной отрасли, энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и общественного питания, потребкооперации, органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.