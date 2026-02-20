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Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России

20 февраля 2026 17:13
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Ее жизнь едва началась, а уже висела на волоске. Новорожденная девочка из России родилась с редким и крайне сложным пороком сердца. Специалисты в Москве не давали оптимистичных прогнозов, потому семья приняла решение отправиться в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И наши врачи не подвели. Они пошли на уникальный шаг: провели одну операцию вместо нескольких, чтобы сразу исправить все дефекты. Команда специалистов работала больше 10 часов, ювелирно восстанавливая крошечное сердце буквально по миллиметру. 

О том, как белорусские кардиохирурги спасают там, где пасуют другие, репортаж Валерии Карачун. 

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-2

Сегодня маленькой Кристине исполняется ровно месяц. Девочка активная, много улыбается и хорошо ест. Но еще совсем недавно ее жизнь висела на волоске. Сразу после появления на свет врачи диагностировали у нее сложный порок сердца. 

Спустя несколько часов после рождения малышка по экстренным показаниям попала в РНПЦ детской хирургии. Медлить было нельзя. Операцию провели уже на седьмой день жизни. Особой трудностью для врачей стала низкая масса тела девочки – всего 2,5 килограмма.

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-4

Валерия Карачун, корреспондент:
В мировой медицинской практике такие крайне редкие. Врачи нечасто берутся оперировать детей с низкой массой тела. Ведь каждый неверный шаг может стоить жизни. Но белорусские специалисты в очередной раз доказали: они умеют спасать там, где другие отступают.

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-6

Как правило, при таком маленьком весе процесс лечения детей разбивают на несколько этапов, растягивают оперативные вмешательства на первый год жизни ребенка. Однако белорусские специалисты приняли радикальное решение – выполнить коррекцию одномоментно. Это позволило сразу устранить все дефекты и избежать вынужденного ожидания.

В Беларуси провели уникальную операцию ребёнку из России.

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-8

Операция длилась больше 10 часов, полтора из которых сердце малышки было остановлено. Команда профессионалов буквально по миллиметру реконструировала крошечный орган. И сейчас динамика восстановления не вызывает у врачей опасений. 

Маленькая Кристина чувствует себя хорошо и уже начинает набирать вес. Для обычного ребенка это мелочь, а для нее знак, что пошла на поправку. Мама Светлана говорит тихо, чтобы не разбудить дочь, и с трудом подбирает слова благодарности.

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-10

Да, она улыбается, смеется, сама ест, без помощи зонда. Выздоравливает. Отношение прекрасное, помощь была сделана на самом высшем уровне. Ну и пребывание здесь замечательное.

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-12

К слову, малышку из России прооперировали совершенно бесплатно. Это и есть реальный пример взаимодействия в рамках Союзного государства. Здесь не смотрят на прописку, когда речь идет о спасении жизни. 

Пациенты, которые нуждаются в экстренном лечении, незамедлительно получают помощь. Уже на следующей неделе семья вернется в Россию, где продолжит плановую реабилитацию под наблюдением местных специалистов. 

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-14

Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
Мы полностью скорригировали врожденный порог сердца без каких-то резидуальных (остаточных) дефектов. Состояние ребенка стабильное, оно не требует какой-то интенсивной терапии. Это уже говорит об успешности оперативного вмешательства. Поэтому дальнейшее течение послеоперационного периода требует более длительного периода наблюдения.

Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России-16

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии проводят более тысячи операций на сердце. Половина из них –малоинвазивным методом, то есть без применения скальпеля. Такой подход позволяет пациентам быстрее восстанавливаться и идти на поправку. 

За каждой цифрой в статистике стоит судьба маленького человека. Благодаря ювелирной работе белорусских специалистов малыши с тяжелыми патологиями получают шанс на здоровую и счастливую жизнь. 

# Врачи Беларуси # Медицина

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