Здесь не смотрят на прописку – в РНПЦ детской хирургии спасли жизнь новорождённой девочке из России

Ее жизнь едва началась, а уже висела на волоске. Новорожденная девочка из России родилась с редким и крайне сложным пороком сердца. Специалисты в Москве не давали оптимистичных прогнозов, потому семья приняла решение отправиться в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И наши врачи не подвели. Они пошли на уникальный шаг: провели одну операцию вместо нескольких, чтобы сразу исправить все дефекты. Команда специалистов работала больше 10 часов, ювелирно восстанавливая крошечное сердце буквально по миллиметру. О том, как белорусские кардиохирурги спасают там, где пасуют другие, репортаж Валерии Карачун.

Сегодня маленькой Кристине исполняется ровно месяц. Девочка активная, много улыбается и хорошо ест. Но еще совсем недавно ее жизнь висела на волоске. Сразу после появления на свет врачи диагностировали у нее сложный порок сердца. Спустя несколько часов после рождения малышка по экстренным показаниям попала в РНПЦ детской хирургии. Медлить было нельзя. Операцию провели уже на седьмой день жизни. Особой трудностью для врачей стала низкая масса тела девочки – всего 2,5 килограмма.

Валерия Карачун, корреспондент:

В мировой медицинской практике такие крайне редкие. Врачи нечасто берутся оперировать детей с низкой массой тела. Ведь каждый неверный шаг может стоить жизни. Но белорусские специалисты в очередной раз доказали: они умеют спасать там, где другие отступают.

Как правило, при таком маленьком весе процесс лечения детей разбивают на несколько этапов, растягивают оперативные вмешательства на первый год жизни ребенка. Однако белорусские специалисты приняли радикальное решение – выполнить коррекцию одномоментно. Это позволило сразу устранить все дефекты и избежать вынужденного ожидания. В Беларуси провели уникальную операцию ребёнку из России.

Операция длилась больше 10 часов, полтора из которых сердце малышки было остановлено. Команда профессионалов буквально по миллиметру реконструировала крошечный орган. И сейчас динамика восстановления не вызывает у врачей опасений. Маленькая Кристина чувствует себя хорошо и уже начинает набирать вес. Для обычного ребенка это мелочь, а для нее знак, что пошла на поправку. Мама Светлана говорит тихо, чтобы не разбудить дочь, и с трудом подбирает слова благодарности.

Да, она улыбается, смеется, сама ест, без помощи зонда. Выздоравливает. Отношение прекрасное, помощь была сделана на самом высшем уровне. Ну и пребывание здесь замечательное.

К слову, малышку из России прооперировали совершенно бесплатно. Это и есть реальный пример взаимодействия в рамках Союзного государства. Здесь не смотрят на прописку, когда речь идет о спасении жизни. Пациенты, которые нуждаются в экстренном лечении, незамедлительно получают помощь. Уже на следующей неделе семья вернется в Россию, где продолжит плановую реабилитацию под наблюдением местных специалистов.

Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:

Мы полностью скорригировали врожденный порог сердца без каких-то резидуальных (остаточных) дефектов. Состояние ребенка стабильное, оно не требует какой-то интенсивной терапии. Это уже говорит об успешности оперативного вмешательства. Поэтому дальнейшее течение послеоперационного периода требует более длительного периода наблюдения.