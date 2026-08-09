Новости по тегу #Василина Хондошко

Пользуясь межсезоньем, пригласили синхронистку в студию «Спорттаймера».
Аплодисменты и слова признания звучали в адрес спортсменки.
В технической программе сольного синхронного плавания белоруска набрала 263 целые и 3817 десятитысячных балла, тем самым завоевав серебро.
Белоруске не было равных в произвольной программе – от судей она получила более 292 баллов.
Белоруска за свое выступление получила лучшие оценки среди 14 участниц и заняла первое место в квалификации.
По приезде на Родину нашу спортсменку встретили с почестями. Цветы, поздравления, слова благодарности, а также напутствие от коллег по цеху и руководства.
Всего в Медельине собрались более 100 спортсменов из 20 стран, которые определяют сильнейших в 11 дисциплинах.
Во второй соревновательный день участницы, а их более ста, разыграют медали во всех произвольных программах.
Белорусская синхронистка вернулась из Сингапура с двумя наградами. В технической программе в дисциплине соло Василина завоевала серебро, а в произвольной – бронзу.
Выше в итоговом протоколе оказались только представительница Испании и Китая.
В финале технической программы наша спортсменка набрала 260 целых 541 тысячную балла и заняла второе место.
Василина Хондошко на прошлой неделе переписала историю белорусского синхронного плавания, завоевав золото финала Кубка мира.
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