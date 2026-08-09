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Новости по тегу #Василина Хондошко

«Это было не спонтанно». Василина Хондошко рассказала о золоте ЧЕ и планах на Олимпиаду
09 августа 2026 17:32

«Это было не спонтанно». Василина Хондошко рассказала о золоте ЧЕ и планах на Олимпиаду

Чемпионку Европы по синхронному плаванию Василину Хондошко чествовали на Родине
07 августа 2026 18:22

Чемпионку Европы по синхронному плаванию Василину Хондошко чествовали на Родине

Василина Хондошко выиграла серебро чемпионата Европы по водным видам спорта
04 августа 2026 12:07

Василина Хондошко выиграла серебро чемпионата Европы по водным видам спорта

Василина Хондошко стала чемпионкой Европы по синхронному плаванию
03 августа 2026 11:43

Василина Хондошко стала чемпионкой Европы по синхронному плаванию

Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате Европы
01 августа 2026 19:21

Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате Европы

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
01 апреля 2026 20:01

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Белоруска Василина Хондошко заняла 4-е место на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
14 февраля 2026 17:29

Белоруска Василина Хондошко заняла 4-е место на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Кубок Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске
02 декабря 2025 17:55

Кубок Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске

Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска
26 июля 2025 12:05

Двукратного призёра ЧМ по водным видам спорта торжественно встретили в аэропорту Минска

Хондошко завоевала бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре
22 июля 2025 11:27

Хондошко завоевала бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Хондошко стала серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре
19 июля 2025 13:47

Хондошко стала серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре

6 медалей за 4 этапа – Хондошко о золоте Кубка мира по синхронному плаванию и подготовке к ЧМ
22 июня 2025 18:26

6 медалей за 4 этапа – Хондошко о золоте Кубка мира по синхронному плаванию и подготовке к ЧМ