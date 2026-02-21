Прямой эфир

Новости по тегу #Илья Шиманович

Белорусы завоевали 5 медалей в первый день Кубка России по плаванию
21 февраля 2026 18:05

Белорусы завоевали 5 медалей в первый день Кубка России по плаванию

Золото, серебро и бронза – белорусы завоевали россыпь медалей во второй день Кубка сильнейших спортсменов
21 ноября 2025 20:15

Золото, серебро и бронза – белорусы завоевали россыпь медалей во второй день Кубка сильнейших спортсменов

Шкурдай завоевала первое белорусское золото на минском турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
20 ноября 2025 19:29

Шкурдай завоевала первое белорусское золото на минском турнире «Кубок сильнейших спортсменов»

Шиманович на этапе Кубка мира по плаванию пробился в финал на дистанции 100 метров брассом
17 октября 2025 20:05

Шиманович на этапе Кубка мира по плаванию пробился в финал на дистанции 100 метров брассом

Илья Шиманович завоевал серебро на стартовом этапе Кубка мира по плаванию
11 октября 2025 11:53

Илья Шиманович завоевал серебро на стартовом этапе Кубка мира по плаванию

Алина Змушко вышла в финал с шестым результатом – итоги ЧМ по плаванию
13 декабря 2024 20:11

Алина Змушко вышла в финал с шестым результатом – итоги ЧМ по плаванию

Илья Шиманович принёс Беларуси первую медаль на ЧМ по плаванию
12 декабря 2024 20:10

Илья Шиманович принёс Беларуси первую медаль на ЧМ по плаванию

Шиманович взял серебро на открытом чемпионате России по плаванию
26 ноября 2024 19:30

Шиманович взял серебро на открытом чемпионате России по плаванию

Илья Шиманович завоевал золотую медаль на открытом чемпионате России по плаванию
22 ноября 2024 18:56

Илья Шиманович завоевал золотую медаль на открытом чемпионате России по плаванию

Белорусские пловцы сражаются за медали на чемпионате России – результаты первого дня
21 ноября 2024 19:04

Белорусские пловцы сражаются за медали на чемпионате России – результаты первого дня

Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей
05 ноября 2024 19:31

Семинар по плаванию «Обратная сторона успеха» в Минске собрал более 1000 слушателей

Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира
25 октября 2024 18:30

Белорусские пловцы завоевали две серебряные медали на этапе Кубка мира