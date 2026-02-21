Новости по тегу #Илья Шиманович

В воскресенье, 22 февраля, борьба за награды соревнований продолжится
Турнир в белорусской столице собрал около 500 атлетов из 11 стран.
Она показала лучший результат на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
В американском Вестмонте стартовал второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. В этих соревнованиях принимают участие и два представителя Беларуси.
Соревнования проходят в США. Первое место досталось голландцу Каспару Корбо.
Лидер отечественной сборной Илья Шиманович отобрался в решающий заплыв с седьмым временем. Там он замкнул восьмерку сильнейших.
В вечерней программе третьего соревновательного дня отечественный спортсмен принял участие в финале на стометровке брассом и показал результат 55,6 секунды.
В заключительный соревновательный день белорус финишировал вторым на дистанции 50 метров брассом.
Только один белорусский спортсмен удостоился права выступить в финале. Лидер отечественной сборной Илья Шиманович боролся за награды на 100-метровке брассом.
Иван Шамшурин пробился в финал на дистанции 200 метров баттерфляем. Привычно высокий класс продемонстрировал Илья Шиманович.
В течение трех дней 10 спикеров из разных стран мира делятся своими секретами.
В южнокорейском Инчхоне завершился очередной соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде.
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