На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Пусть их всего семь, пусть мы 45-е в общем медальном зачете, но, как и говорили перед стартом Олимпийских игр, эти парни и девушки – уже победители. В условиях сильнейшего внешнего и внутреннего давления на страну, на белорусов, на каждого из нас, а тем более на спортсменов, они смогли настроиться и выступать в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, какой все же выдалась эта Олимпиада для нас. Что получилось, а что нет? И как относиться к такому результату? Итоги Токио-2020 – в материале Юлии Силипицкой.

Токийские медали были сделаны из переработанной электроники. Японцы почти два года собирали ненужные телефоны и гаджеты. Это составило 79 тонн электронных устройств. После переработки из них сделали пять тысяч олимпийских медалей.

На токийской Олимпиаде выступало 9 пар близнецов. В команде Великобритании значилось три пары. Гимнастки Дженнифер и Джессика Гадировы завоевали бронзовую медаль. Больше всего близнецов было заявлено в синхронном плавании и гимнастике.

А вот в фехтовании в четвертьфинале в командной рапире у мужчин Россия – Гонконг факт близнецов ввел в заблуждение судей, которые перепутали двух братьев-близнецов из сборной России – Кирилла и Антона Бородачевых. А потом умудрились еще спутать и однофамильцев из сборной Гонконга – Чун Ка Лонга и Чун Сиу Луна. Из-за этого пришлось остановить поединок на 15 минут, пока разбирались, кто есть кто.

А другие российские близнецы, баскетболистки сестры Фролкины, праздновали в Токио и серебряные награды, и День рождения.