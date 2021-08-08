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На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио

08 августа 2021 20:33
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Новости Беларуси. Пусть их всего семь, пусть мы 45-е в общем медальном зачете, но, как и говорили перед стартом Олимпийских игр, эти парни и девушки – уже победители. В условиях сильнейшего внешнего и внутреннего давления на страну, на белорусов, на каждого из нас, а тем более на спортсменов, они смогли настроиться и выступать в Токио, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, какой все же выдалась эта Олимпиада для нас. Что получилось, а что нет? И как относиться к такому результату?

Итоги Токио-2020 – в материале Юлии Силипицкой.

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио-1

Токийские медали были сделаны из переработанной электроники. Японцы почти два года собирали ненужные телефоны и гаджеты. Это составило 79 тонн электронных устройств. После переработки из них сделали пять тысяч олимпийских медалей.

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио-4

На токийской Олимпиаде выступало 9 пар близнецов. В команде Великобритании значилось три пары. Гимнастки Дженнифер и Джессика Гадировы завоевали бронзовую медаль. Больше всего близнецов было заявлено в синхронном плавании и гимнастике.

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио-7

А вот в фехтовании в четвертьфинале в командной рапире у мужчин Россия – Гонконг факт близнецов ввел в заблуждение судей, которые перепутали двух братьев-близнецов из сборной России – Кирилла и Антона Бородачевых. А потом умудрились еще спутать и однофамильцев из сборной Гонконга – Чун Ка Лонга и Чун Сиу Луна. Из-за этого пришлось остановить поединок на 15 минут, пока разбирались, кто есть кто.

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио-10

А другие российские близнецы, баскетболистки сестры Фролкины, праздновали в Токио и серебряные награды, и День рождения.

На Играх выступало девять пар близнецов. Самые интересные факты из Олимпиады в Токио-13

Хитом олимпийского сезона в Токио стали не близнецы, а канадская пловчиха Мэгги Макнил. Она победила на стометровке баттерфляем и после финиша не смогла разглядеть табло с результатами. Некоторое время она находилась в неведении, что стала олимпийской чемпионкой. Надеемся, что в Париже через три года белорусские атлеты будут с россыпью олимпийских медалей.

Итоги Олимпиады в Токио. Рассказываем о главных достижениях белорусских спортсменов – читать здесь.
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