Потепление уже скоро? В Могилёве проснулся местный «синоптик» – из спячки вышел медведь Федя

В Могилевском зоосаде отменили тихий час. После двух месяцев зимней спячки проснулся главный местный синоптик – медведь Федя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если верить народной примете, потепление скоро. За 10 лет бурый «метеоролог» ни разу не ошибался. Мишка еще сонный, но с хорошим аппетитом. В гости к самому ми-ми-мишному синоптику заглянула Юлия Мычка.

Спустя полтора месяца молчания в этой клетке Могилевского зоосада снова шумно. Лохматый и слегка похудевший на днях из зимней спячки вышел местный синоптик – медведь Федор. В зимний сон он ушел 10 января, сразу после большого снегопада.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Зоосад»:

С первой оттепелью, была буквально на выходных, он и проснулся, но сейчас опять лег в спячку и немножко дремлет. Но наша Ягодка, веселуха, не засыпает. Завтра у нас будет праздник, поэтому она готовится встречать гостей.

За 10 лет бурый «метеоролог» ни разу не ошибся: если мишка проснулся – значит, потепление близко. Почти всегда пробуждение Феди совпадает с Масленицей. В зоосаде шутят: может, косолапый чует запах блинов? После долгого сна Федю ждет не просто обед, а настоящий пир. Для восстановления сил ему дают полезные продукты. Сегодня в меню перловая каша, хлеб с медом, орехи и сухофрукты, сырые яйца.

А вот соседка Феди, медведица Ягодка, в 2026 году проспала всего две недели. В январе она отметила свой второй день рождения, и эта зима стала для нее первой настоящей спячкой. Ягодка – всеобщая любимица и настоящая звезда. За ее взрослением следила вся страна. Два года назад ее с братом нашли витебские лесничие: мама-медведица так и не вернулась к малышам в берлогу. Брат остался в Витебском зоопарке, а Ягодка переехала в Могилев. Выкармливали ее всем коллективом. Ягодка научилась петь. Правда, концерт дает только за угощение – пряник или конфету.