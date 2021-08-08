Александр Богданович: «Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась»

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» молодые легенды белорусского спорта, представители борьбы и гребли на байдарках и каноэ. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. Олимпийский чемпион, гребля байдарка и каноэ, Александр Богданович-старший. Селимов о Кадимагомедове: если бы в тот же день он поймал кураж, я думаю, прошёл бы и Сидакова Юлия Силипицкая, СТВ:

Не можем не сказать о нашей гребле. Мы привыкли, мы уже разбалованы. Буквально страна замирала, сердце наше трепетало. Четверка. Опять женщины. Молодцы, но почему не получилось показать этого экстра-класса белорусской гребли? «Я просыпался в полпятого смотреть, как они выступают»

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Побиты все мировые рекорды на 10 секунд. Юлия Силипицкая:

Скоростная гребля получилась? Александр Богданович:

Да. Наши девочки все мощные, и парни тоже. Они гребут мощнее, а там нужно было раскручивать. Но всегда говорю: побеждает сильнейший. Все были в равных условиях. У меня весь график сбился. Я просыпался в полпятого смотреть, как они выступают. Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась. Юлия Силипицкая:

Началась уже подготовка к Парижу? Александр Богданович:

Да.

Юлия Силипицкая:

Способны ли девочки еще продержаться один олимпийский цикл? «Если сами не будут участвовать, то передадут свой опыт» Александр Богданович:

Цикл будет намного короче, и девчонки будут готовы. Я, если честно, видел женщин, которые намного старше наших девчонок. Юлия Силипицкая:

66 лет коннице в Токио. Александр Богданович:

Нет, я по гребле имею в виду. Они намного были и постарше, поэтому все возможно. И эти девчонки еще, если сами не будут участвовать, то передадут свой опыт и подтянут нашу молодежь. Юлия Силипицкая:

Моя подруга сегодня задала вопрос: а бывают вообще случайности и какова процентность случайностей на Олимпийских играх у спортсменов? Может ли быть случайный олимпийский чемпион или случайно проиграть?

Александр Богданович:

Случайных людей на Олимпиаде не бывает вообще, потому что туда уже отбираются спортсмены, которые прошли определенный путь. Если человек дошел до квалификации и прошел все вот эти вот моменты, то он уже готов к тому, чтобы победить, чтобы завоевывать медаль. Олимпиада построена такими отборочными циклами, что случайных людей, чемпионов, ну, по крайней мере я на своем веку не видал. Юлия Силипицкая:

Подготовка к Олимпийским играм – и к Токио, и уже к Парижу – как-то отличается от предыдущих олимпийских циклов? «Мы должны взрастить новых чемпионов. Мы должны их подготовить физически и психологически» Александр Богданович:

Спорт приобретает новый шаг. Я смотрю по гребле: уже совсем другие гребцы, они более скоростные, быстрые, выносливые, дерзкие. Новые команды появляются. Уже какой-то нужен новый подход, потому что так, как раньше было, уже не будет. Юлия Силипицкая:

Впереди Париж, как будем готовиться, на что будем акцентировать внимание?