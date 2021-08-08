Александр Богданович: «Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась»
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» молодые легенды белорусского спорта, представители борьбы и гребли на байдарках и каноэ. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов. Олимпийский чемпион, гребля байдарка и каноэ, Александр Богданович-старший.
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Юлия Силипицкая, СТВ:
Не можем не сказать о нашей гребле. Мы привыкли, мы уже разбалованы. Буквально страна замирала, сердце наше трепетало. Четверка. Опять женщины. Молодцы, но почему не получилось показать этого экстра-класса белорусской гребли?
«Я просыпался в полпятого смотреть, как они выступают»
Александр Богданович, олимпийский чемпион:
Побиты все мировые рекорды на 10 секунд.
Юлия Силипицкая:
Скоростная гребля получилась?
Александр Богданович:
Да. Наши девочки все мощные, и парни тоже. Они гребут мощнее, а там нужно было раскручивать. Но всегда говорю: побеждает сильнейший. Все были в равных условиях. У меня весь график сбился. Я просыпался в полпятого смотреть, как они выступают. Сегодня проснулся, думаю: за кого болеть? А уже Олимпиада закончилась.
Юлия Силипицкая:
Началась уже подготовка к Парижу?
Александр Богданович:
Да.
Юлия Силипицкая:
Способны ли девочки еще продержаться один олимпийский цикл?
«Если сами не будут участвовать, то передадут свой опыт»
Александр Богданович:
Цикл будет намного короче, и девчонки будут готовы. Я, если честно, видел женщин, которые намного старше наших девчонок.
Юлия Силипицкая:
66 лет коннице в Токио.
Александр Богданович:
Нет, я по гребле имею в виду. Они намного были и постарше, поэтому все возможно. И эти девчонки еще, если сами не будут участвовать, то передадут свой опыт и подтянут нашу молодежь.
Юлия Силипицкая:
Моя подруга сегодня задала вопрос: а бывают вообще случайности и какова процентность случайностей на Олимпийских играх у спортсменов? Может ли быть случайный олимпийский чемпион или случайно проиграть?
Александр Богданович:
Случайных людей на Олимпиаде не бывает вообще, потому что туда уже отбираются спортсмены, которые прошли определенный путь. Если человек дошел до квалификации и прошел все вот эти вот моменты, то он уже готов к тому, чтобы победить, чтобы завоевывать медаль. Олимпиада построена такими отборочными циклами, что случайных людей, чемпионов, ну, по крайней мере я на своем веку не видал.
Юлия Силипицкая:
Подготовка к Олимпийским играм – и к Токио, и уже к Парижу – как-то отличается от предыдущих олимпийских циклов?
«Мы должны взрастить новых чемпионов. Мы должны их подготовить физически и психологически»
Александр Богданович:
Спорт приобретает новый шаг. Я смотрю по гребле: уже совсем другие гребцы, они более скоростные, быстрые, выносливые, дерзкие. Новые команды появляются. Уже какой-то нужен новый подход, потому что так, как раньше было, уже не будет.
Юлия Силипицкая:
Впереди Париж, как будем готовиться, на что будем акцентировать внимание?
Александр Богданович:
Я всегда говорю, что без кадров не сделать ничего. Сейчас речь идет о том, что мы должны взрастить новых чемпионов. Мы должны их подготовить физически и психологически. Олимпиада не прощает ошибок. Ты должен выходить. Иногда предварительные сложнее, чем финалы. Я смотрю, когда наши спортсмены завоюют медали, я представляю, как это приятно. Но вспоминая, как это тяжело, думаешь: ладно, пускай это делают молодые.