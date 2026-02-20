Не просто дата в календаре. Что значит День защитников Отечества для современной Беларуси?

23 февраля для Беларуси не просто дата в календаре, это день благодарности, день памяти и день ответственности перед историей. В нашей стране память – это не абстрактное понятие. Это самый дорогой и важный ресурс, который передается из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена этой памяти – страшная статистика: в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель Беларуси. В нашей стране военные мемориалы – бесценное достояние народа. По данным публичной кадастровой карты, более 9 тысяч памятников, братских могил и захоронений времен войны уже внесены в специальный тематический слой «Памятники Великой Отечественной войны и цитадели Мужества».

Цифры постоянно растут, в 2026 году добавлено 384 новых объекта, уточнены координаты 660 памятников, обновлены фотографии 818 мемориалов. Это не просто данные. Это системная работа государства по сохранению исторической правды.

Структура памятников говорит сама за себя: около 3,5 тысячи посвящено воинам, 2 200 – партизанам и подпольщикам, 1 400 – жертвам геноцида. Сегодня Хатынь, Брестская крепость-герой, Курган Славы, Тростенец, Буйничское поле – это те святыни, куда не зарастет народная тропа. Миллионы белорусов и туристов из всего мира каждый год едут поклониться подвигу наших предков.

Вся страна в 2022 году жила под знаком Года исторической памяти. Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов геноцида белорусского народа в годы войны. Открываются новые страницы трагедии, устанавливаются ранее неизвестные места массовых захоронений. История не превращается в архивную пыль, она возвращается в общественное сознание как живая правда.