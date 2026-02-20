Не просто дата в календаре. Что значит День защитников Отечества для современной Беларуси?
23 февраля для Беларуси не просто дата в календаре, это день благодарности, день памяти и день ответственности перед историей. В нашей стране память – это не абстрактное понятие. Это самый дорогой и важный ресурс, который передается из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цена этой памяти – страшная статистика: в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель Беларуси. В нашей стране военные мемориалы – бесценное достояние народа. По данным публичной кадастровой карты, более 9 тысяч памятников, братских могил и захоронений времен войны уже внесены в специальный тематический слой «Памятники Великой Отечественной войны и цитадели Мужества».
Цифры постоянно растут, в 2026 году добавлено 384 новых объекта, уточнены координаты 660 памятников, обновлены фотографии 818 мемориалов. Это не просто данные. Это системная работа государства по сохранению исторической правды.
Структура памятников говорит сама за себя: около 3,5 тысячи посвящено воинам, 2 200 – партизанам и подпольщикам, 1 400 – жертвам геноцида. Сегодня Хатынь, Брестская крепость-герой, Курган Славы, Тростенец, Буйничское поле – это те святыни, куда не зарастет народная тропа. Миллионы белорусов и туристов из всего мира каждый год едут поклониться подвигу наших предков.
Вся страна в 2022 году жила под знаком Года исторической памяти. Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов геноцида белорусского народа в годы войны. Открываются новые страницы трагедии, устанавливаются ранее неизвестные места массовых захоронений. История не превращается в архивную пыль, она возвращается в общественное сознание как живая правда.
И вот результат. Сегодня в Беларуси активно работают десятки военно-патриотических клубов. Молодежь участвует в поисковых экспедициях, ухаживает за мемориалами, изучает историю родного края. 23 февраля в стране запускается новый патриотический телеканал – еще одна площадка для сохранения исторической правды и формирования национальной идентичности. Создается и парк Народного единства как символ преемственности поколений и уважения к подвигу предков.
Особенно отчетливо ценность этой работы видна на фоне того, что происходит сегодня в ряде стран Европейского союза. После Второй мировой войны на Западе было установлено около 4 тысяч памятников советским солдатам. За последние 30 лет практически все уничтожено – более 3,5 тысячи мемориалов стерто с лица Земли.
Наиболее массовое уничтожение происходит в Польше, Украине, Литве, Латвии и Эстонии, власти этих стран никак не могут остановить каток беспамятства и неблагодарности предкам. Только за последние три года демонтировано не менее 300 памятников. Беларусь – страна благодарных потомков: мы благоустраиваем братские могилы, расследуем преступления нацизма, создаем новые пространства памяти.
Но, наверное, самый главный вопрос: как сделать так, чтобы память не превратилась просто в гранит и бронзу? Чтобы она продолжала говорить с молодежью. Чтобы объединяла поколения. Чтобы становилась личной историей каждой семьи. Ее нужно проживать – через документы, личные вещи героев, через истории, которые звучат в музейных залах.
Хренин: сегодня наши Вооруженные Силы сильны как никогда – подробности.