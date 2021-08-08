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Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было

08 августа 2021 13:51
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32-е летние Олимпийские игры в Токио официально закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было-1

Торжественная церемония прошла на национальном стадионе Японии.

Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было-4

Не у всех получилось добраться до медалей, но праздник спорта никто не отменял. Состоялся традиционный парад атлетов. Знаменосцем белорусской делегации стал представитель пятиборья Илья Полозков.

Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было-7

Церемония закрытия подвела черту под самой неординарной и непростой Олимпиадой в истории спорта. Красочное шоу организовали в лучших японских традициях.

Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было-10

Особенно отмечается тот факт, что все мероприятие проводилось только силами японцев. Музыканты, хореографы, создатели графического оформления – в составе творческой команды только граждане Страны восходящего солнца.

Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было-13

Не обошлось и без использования высоких технологий. С помощью смартфонов спортсмены создали инсталляцию в дополненной реальности: олимпийские кольца, которые стали символом единения всех участников Игр.

Яркие кадры закрытия Олимпиады в Токио. Посмотрите, как это было-16

ОИ в Токио. В заключительный соревновательный день наши спортсмены участвовали в двух финалах. Подробнее здесь.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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